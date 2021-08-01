Средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум

Средняя ставка по ипотеке в России в июне снизилась на 0,23% - до 7,07% годовых. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Этот показатель является минимальным за все время публикации данных - с января 2018 года. С июля прошлого года средняя ставка колебалась в диапазоне 7,23-7,38% годовых.

При этом, по данным регулятора, средний срок ипотечного кредита составил рекордные 243,9 месяца (20,3 года).

Всего в июне банки выдали 178,7 тыс. ипотечных кредитов (на 20,4% больше, чем в мае). Объем просроченной задолженности за июнь снизился на 3% - до 67,4 млрд рублей.

Ранее Объединенное кредитное бюро сообщило, что средний размер полной стоимости ипотечного кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в России снизился о исторического минимума. В июне ПСК составила 8,5% годовых, повторив показатель марта 2021 года.

ЦИФРА

3,25 млн рублей составляет средний размер ипотечного кредита в России (данные НБКИ).

Между тем

Размер комфортного для обслуживания ипотеки семейного дохода вырос в июне по сравнению с декабрем 2020 года на 11,3% - до 78,2 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Показатель отражает предельное соотношение ипотечных платежей к ежемесячным денежным поступлениям. Комфортным считается показатель 1/3.

Резкий рост уровня необходимого дохода в НБКИ объясняют, в первую очередь, увеличением среднего чека ипотечного кредита.

В июне самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (168,7 тыс. рублей), Московской области (122,7) и Санкт-Петербурге (105,5).

Подготовила Софья Никифорова