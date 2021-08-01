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01.08.2021 13:36
Рубрика: В мире

США вернули в Ирак тысячи украденных артефактов

Текст: Юрий Когалов

США вернули Ираку 17 тысяч археологических артефактов, украденных из музеев после вторжения американской армии в 2003 году. Сокровища были доставлены в Багдад на самолете премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми, который на этой неделе встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Фото: REUTERS
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Министр культуры Ирака Хасан Назим уже назвал реституцию "беспрецедентной". По его словам, это "крупнейшее возвращение древностей" стало результатом многомесячных усилий иракских властей.

Как завила телеканалу Deutsche Welle археолог Элизабет Стоун, "большинство этих артефактов были украдены из Музея Ирака в Багдаде во время американского вторжения". За пределы страны они были вывезены подпольными торговцами древностями. "Всем было ясно, что они были украдены из музея, потому что у них были каталожные номера, они не могли быть получены в результате незаконных раскопок", - пояснила эксперт. По ее словам, часть возвращенных Ираку артефактов была изъята таможенными органами, другие были приобретены различными университетами и музеями.

Иракские же археологи счастливы вновь прикоснуться к сокровищам, которые они уже считали утраченными. Как заявил директор Иракского института сохранения древностей и наследия Абдулла Хоршид Кадер, в стране приступили к восстановлению музеев и мест археологических раскопок, которые были повреждены в годы войны. Он выразил надежду, что и другие страны помогут вернуть на родину украденные артефакты.

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