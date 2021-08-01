Страны Азии бьют рекорды по числу инфицированных коронавирусом

В азиатских странах зафиксированы рекордные показатели по количеству инфицированных коронавирусом. Резкий рост заражений связан в первую очередь с распространением "дельта"-штамма.

В столице Японии за сутки выявили рекордные 4058 заражений. Из-за этого в Токио до 31 августа продлен режим чрезвычайной ситуации.

Ухудшается эпидситуация и в Таиланде. Там за последние 24 часа SARS-CoV-2 заразились почти 19 тысяч человек. В 60 процентах случаев у инфицированных находят штамм "дельта". А в Бангкоке эта цифра еще больше - 80 процентов. Местные медики заявили, что пока рано говорить о более высокой смертности именно от этой разновидности коронавируса.

В Малайзии за сутки выявлены 17 тысяч 786 новых случаев COVID-19. В центре Куала-Лумпура собрались более ста человек, которые потребовали отставки премьер-министра страны Мухиддина Яссина, сообщает Reuters.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за месяц в большинстве регионов мира число заразившихся коронавирусом увеличилось на 80 процентов. "Системы здравоохранения во многих странах перегружены", - добавил он.