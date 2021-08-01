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Рубрика: В мире

Сын Каддафи "воскрес" через шесть лет после исчезновения

Текст: Максим Макарычев

Сын убитого лидера Ливии Муаммара Каддафи, Саиф аль-Ислам Каддафи, исчезнувший шесть лет назад и считавшийся умершим, дал интервью и объявил о своем намерении вернуться в политику. Саиф аль-Ислам Каддафи, который все еще разыскивается Международным уголовным судом за преступления против человечности, заявил, что намерен объединить Ливию во главе "зеленого движения" своего отца.

Фото: REUTERS
Личный самолет Муаммара Каддафи вернулся в Ливию

В своих первых публичных выступлениях с тех пор, как ливийский суд приговорил его к смертной казни в 2015 году, 49-летний сын Каддафи заявил, что получит широкую поддержку со стороны ливийской общественности, которой надоели политики, пытающиеся установить контроль над страной со времени свержения его отца десять лет назад. "Сильное правительство не в их интересах, - сказал он New York Times. - Вот почему они боятся выборов. Они против идеи государства, правительства, легитимность которого исходит от народа".

Он не уточнил свои политические амбиции и уклонился от вопроса о том, планирует ли баллотироваться в президенты на выборах в Ливии, назначенных на декабрь.

Саиф аль-Ислам получил образование в университете Триполи и ученую степень. Позже он стал доктором философии в Лондонской школе экономики. При правлении своего отца он считался либералом, и некоторые эксперты приписывали ему руководство экономикой Ливии в последние несколько лет режима Каддафи. Эта репутация была запятнана, когда он поддержал подавление властью антиправительственных протестов в 2011 году.

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