Умер автор музыки к сериалу "Ставка больше, чем жизнь" Ежи Матушкевич

Саксофонист, кларнетист, кинокомпозитор, один из родоначальников польского джаза Ежи Dudus Матушкевич умер утром 31 июля в своем доме Варшаве на 94-м году жизни.

Об этом пишет Gazeta со ссылкой на подтверждение от коллеги джазмена. Причина смерти не указана.

Ежи Матушкевич родился 10 апреля 1928 года в Ясло, вырос во Львове. После окончания Второй мировой войны переехал с семьей в Краков, где начал играть на кларнете, затем - на саксофоне.

В 1947-м сотрудничал с биг-бендом Казимежа Туревича. В 1948-м основал "Джаз-клуб" при краковском отделении YMCA (старейшая христианская волонтерская организация), а после ее роспуска уехал в Лодзь, где занялся изучением кинематографа.

В пятидесятых активно участвовал в формировании польской джазовой мысли. Был основателей новаторской группы Melomani, которой руководил до 1958-го. Организовывал первые национальные фестивали.

С середины 60-х сосредоточился на киномузыке: "Два ребра Адама" (дебют), "Отель "Пацифик", "Разыскиваемый, разыскиваемая", "Не люблю понедельник", "Приключения канонира Доласа, или Как я развязал Вторую мировую войну", культовый сериал "Ставка больше, чем жизнь", "Брак по расчёту", "Жареные голубки".

Автор ряда крайне популярных эстрадных песен и музыки к мультфильмам.

Лауреат важных наград.