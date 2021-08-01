В Бодруме были эвакуированы постояльцы пятизвездочных отелей

Начавшиеся во второй половине июля лесные пожары в нескольких десятках провинций Турции, в основном в ее южной и центральной частях, продолжаются до сих пор, хотя власти каждый день заявляют, что "взята под контроль" большая часть возгораний. Мэр Антальи Мухиттин Бёджек выступил в воскресенье с мольбой о помощи.

Охватившие Турцию пожары угрожают туристам как в курортных зонах, включая Ичмелер, так и в столице Анкаре, где загорелась крыша одного из отелей. Фото: GettyImages

"Помогите нам потушить пожары. Мы не можем добраться до крутых горных склонов, где горит лес! Спасите Анталью, спасите Манавгат!", - цитирует его слова турецкий новостной портал SonDakika. По словам мэра, в прошедшие годы, конечно, были пожары, но не такие, как сейчас. По его информации, в районе Манавгата за последние дни сгорело 2,3 тысячи строений. Между тем в соцсетях россияне, живущие в Анталье, делились в воскресенье информацией о новых очагах пожаров, возникающих в курортных городках вдоль Анталийского залива - Чамьюве, Кемере. Опубликовано видео, на котором снято, как местные жители и туристы выстроились в цепочку вверх по склону горы и передают ведра с водой, чтобы потушить пламя, потому что пожарные не успевают добраться к месту возгорания.

Фото: Арсен Хасанов / ТАСС

На эгейском курорте Бодрум ситуация также сложилась угрожающая. Хотя утром в воскресенье министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что пожар в Бодруме взят под контроль, но не успели информационные ленты опубликовать его слова, как обнаружился новый очаг, в курортном местечке Мазыкёй к востоку от Бодрума. Поскольку автомобильная дорога в это место проложена среди гор, на склонах которых горит лес, единственным способом эвакуировать туристов и местных жителей ввиду приближающегося пламени остались экскурсионные суда.

Генконсульство РФ в Анталье также сообщило в субботу об эвакуации туристов, в том числе россиян, из курортного квартала Кумбахче на окраине Бодрума. "Во избежание возможных жертв и пострадавших властями города проводится превентивная эвакуация жителей и туристов. Она проходит организованно, без паники. Часть туристов вывозят в центр города на морском транспорте. Среди покинувших квартал есть и российские граждане, порядка 100 человек. Их жизнь вне опасности. Они будут временно размещены в других гостиницах и обеспечены всем необходимым", - говорится в заявлении российской дипмиссии на ее странице в Facebook.

Российские туристы жалуются в соцсетях, что в отелях, которые оказались неподалеку от горящих лесов, все засыпано пеплом, а из-за дыма временами нечем дышать. "Все вещи пропитались запахом гари", - пишут они. Многие на всякий случай ходят на пляж с чемоданами. При этом туристы не упускают случая сделать эффектные селфи, купаясь на фоне огня и дыма.

По состоянию на момент написания заметки в Турции зафиксировано более 110 лесных пожаров, из них, по словам властей, 107 находятся под контролем. Впрочем, эти цифры мало что значат, потому что новые очаги возникают каждый час, и пожарных на всех не хватает, несмотря на колоссальное количество задействованных расчетов и техники, включая российские самолеты-амфибии Бе-200, вертолеты и даже беспилотники.

Число погибших, в основном от отравления дымом и удушья, уже возросло до 6 человек, в их числе двое пожарных.

Российские туристы жалуются в соцсетях, что в отелях, которые оказались неподалеку от горящих лесов, все засыпано пеплом

Метеорологи предупредили, что с 1 августа относительная влажность воздуха во многих регионах Турции понизится до 10 процентов. Такая сухость в сочетании с жарой и ветром способствует мгновенному распространению огня.

Все чаще звучит версия о целенаправленных поджогах. За последние дни полиция пресекла несколько попыток "Судов линча" с участием местных жителей, которые ловили тех, кто предположительно поджигает леса. Власти ведут расследование и обещают наказать виновных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 31 июля, что один подозреваемый задержан в районе города Милас недалеко от Бодрума. Также были пойманы двое подростков, которые, по их словам, пошли в лес "сжечь книги" и взяли с собой бутылку содовой, чтобы потушить огонь, но пламя начало быстро распространяться, после чего они испугались и убежали. Какие книги и зачем им понадобилось сжечь - неизвестно.

В ходе телефонных переговоров 31 июля президент РФ Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили чрезвычайную ситуацию в Турции. "Путин подтвердил, что Россия продолжит предоставлять Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров", - сказано в заявлении пресс-службы Кремля.

Между тем эксперты отмечают, что сейчас у Турции появились сразу три неотложных проблемы. Это - пожары, распространение коронавируса (31 июля зафиксировано 22 332 случая, это в пять раз выше, чем было 6 мая), а также нарастающий поток беженцев из Афганистана, которые движутся через Иран в Турцию, где уже находятся порядка четырех миллионов беженцев из Сирии.

Между тем

Лесные пожары и температура выше 40 градусов создают проблемы и для других южных курортных европейских стран, включая Грецию и Италию.

В Италии национальная пожарная команда сообщила через Twitter, что спасатели за минувшие сутки выполнили более 800 вылетов и выездов из-за лесных пожаров. Только на Сицилии спасатели выезжали 250 раз к очагам возгорания. На востоке этого популярного курортного острова огонь подобрался к прибрежному городу Катания. Густой дым поднимался над многочисленными многоквартирными домами. Аэропорту Катании пришлось временно прекратить работу. По сообщению информагентства Ansa, власти доставили в безопасное место около 170 человек из района Катании, которые оказались в районе очагов пожара и сбежали на пляж. Полиция доставила их туда на своих лодках. На снимках, сделанных представителями гражданской защиты Сицилии, видно, как пламя бушует в курортном комплексе на пляже недалеко от Катании, и над ним пролетают вертолеты с резервуарами для тушения воды. Глава Сицилии Нелло Мусумечи написал в Facebook о "разрушениях" в результате высоких температур. По его словам, следователи установили, что за некоторыми пожарами стояли поджигатели. Распространению огня способствуют засуха и сильные ветры.

Грецию также терзает сильная жара. Метеорологи предсказали, что на выходные и всю предстоящую неделю температура будет подниматься до 46 градусов по Цельсию. В субботу спасатели из-за пожаров эвакуировали жителей четырех поселков, которые обслуживали курорты на северо-западе Пелопоннеса, недалеко от города Патры. По данным властей, для тушения огня в районе Зерия было мобилизовано 95 пожарных, 33 грузовика, четыре вертолета. Власти разослали на сотовые телефоны экстренные сообщения с тем, чтобы предупредить жителей о необходимости эвакуации из деревень Зерия, Камарес, Ачайас и Лабири. По сообщению греческого информационного агентства ANA, автомагистраль в пострадавшем районе, а также мост Рио-Антирио, соединяющий Пелопоннес и материковую Грецию, были закрыты для движения транспорта.

Подготовил Максим Макарычев