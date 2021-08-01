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01.08.2021 13:27
Рубрика: В мире

В ДНР погибли четверо военных при обстреле с украинской стороны

Текст: Константин Волков

Военное ведомство ДНР сообщило о четырех своих военнослужащих, погибших при обстрелах со стороны украинских войск.

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По информации ведомства, огонь был открыт в районе населенного пункта Петровское. Также был обстрелян санитарный автомобиль, выехавший за одним из раненых бойцов.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за прекращением огня, согласованные Контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины. Данные меры подразумевают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Однако с конца февраля 2021 года на линии соприкосновения ситуация обострилась, начались перестрелки, есть убитые и раненые с обеих сторон. ДНР и ЛНР в связи с этим обвиняют украинскую сторону в несоблюдении договоренностей о перемирии.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

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