В Индианаполисе пять человек получили ранения в результате стрельбы

Не менее пяти человек были ранены во время стрельбы в городе Индианаполис (штат Индиана). Инцидент произошел в субботу в 16:30 по местному времени на парковке возле похоронного бюро.

По данным полиции, в момент стрельбы там проходила служба. Прибывшие на место ЧП стражи порядка обнаружили раненных, в том числе четырехлетнюю девочку, пишет ТАСС, ссылаясь на местный телеканал FOX59. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Установлено, что незадолго до происшествия к парковке подошел неизвестный мужчина. Завязалась ссора, которая закончилась стрельбой. Ведется следствие.