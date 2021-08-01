Новости

На юго-западе Москвы введут новые ограничения движения 14:32
Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам 14:19
Телеведущий Евгений Попов предлагает создать единую систему сбора и утилизации отходов 14:13
Умер Игорь Богданов, снявший в "Зоне особого внимания" 14:02
Российский боксер Верясов проиграл в четвертьфинале ОИ в супертяжелом весе 14:00
Озвучены обстоятельства смерти автора "Носиков-курносиков" Емельянова 13:58
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского 13:56
Чернышенко поздравил с праздником обретения мощей Серафима Саровского 13:54
Ватерполистки сборной России обыграли Японию в заключительном матче в группе 13:53
Гимнаст Белявский стал четвертым в упражнении на коне 13:42
США вернули в Ирак тысячи украденных артефактов 13:36
Военные России и Узбекистана проводят учение на границе с Афганистаном 13:36
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ 13:34
В Испании провели первую легальную эвтаназию 13:32
В ДНР погибли четверо военных при обстреле с украинской стороны 13:27
Белоусов рассказал, когда на российских дорогах появятся беспилотники 13:20
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов 13:13
Умер автор музыки к сериалу "Ставка больше, чем жизнь" Ежи Матушкевич 13:12
Оперштаб: В Москве выявлено 2484 новых случая COVID-19 13:06
Боксер Бакши вышел в полуфинал олимпийского турнира 13:05
Россиянки не попали в число призеров в опорном прыжке на Олимпиаде 12:44
Эксперт объяснила, почему для вакцинации не важен уровень антител 12:15
Гимнаст Долгопят выиграл вольные упражнения на Олимпиаде в Токио 12:10
Путин посетил Коневский монастырь 12:09
Тинмао стала лучшей в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ОИ 11:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 13:32
Рубрика: В мире

В Испании провели первую легальную эвтаназию

Текст: Юрий Когалов

В Испании впервые легально провели эвтаназию. 23 июля врачи помогли уйти из жизни 86-летней женщине. Процедура была проведена в Стране басков менее чем через месяц после того, как в пиренейском королевстве вступил в силу закон об эвтаназии.

Фото: STF / AFP
В Испании запретят восхвалять диктатуру Франко

Как рассказали газете El Pais ее родственники, женщина умерла так, как хотела, в своей спальне в окружении членов семьи и врачей. "Это был очень человечный, очень достойный финал. Это совсем не было насилием", - отметил ее сын.

Желание уйти из жизни на своих условиях она выразила еще десять лет назад, когда была в ясном уме, но начала страдать от серьезных заболеваний. Тогда же она подписала все необходимые документы.

"Я считаю, что жизнь в этом мире должна включать в себя способность чувствовать, думать и выбирать, общаться и делиться", - написала она в распоряжении о своей жизни в 2011 году.

"Я не могу считать действительной или достаточно качественной ту жизнь, которая мешает мне самостоятельно заниматься основными видами повседневной деятельности, это несовместимо с моими убеждениями и ценностями", - отметила женщина.

Но до этого года эвтаназия в Испании находилась вне закона. И лишь сейчас родственники и врачи смогли выполнить ее волю. Специалисты подтвердили, что женщина страдала "тяжелым когнитивным нарушением" и что в ее случае не было "альтернативных лечебных средств" (в последнее время она была прикована к постели). Ситуация была очевидна, а все юридические требования выполнены, что позволило провести эвтаназию в кратчайшие сроки.

Соответствующий запрос родственники подали 25 июня, в день вступления в силу закона, позволяющего лицам, страдающим от неизлечимых болезней, запросить медицинскую помощь для ухода из жизни. Каждое такое дело должна рассматривать специальная комиссия, которая также привлекает сторонних экспертов (как минимум одного юриста) для независимой оценки.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Путин посетил Коневский монастырь
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете