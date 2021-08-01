В Испании провели первую легальную эвтаназию

В Испании впервые легально провели эвтаназию. 23 июля врачи помогли уйти из жизни 86-летней женщине. Процедура была проведена в Стране басков менее чем через месяц после того, как в пиренейском королевстве вступил в силу закон об эвтаназии.

Как рассказали газете El Pais ее родственники, женщина умерла так, как хотела, в своей спальне в окружении членов семьи и врачей. "Это был очень человечный, очень достойный финал. Это совсем не было насилием", - отметил ее сын.

Желание уйти из жизни на своих условиях она выразила еще десять лет назад, когда была в ясном уме, но начала страдать от серьезных заболеваний. Тогда же она подписала все необходимые документы.

"Я считаю, что жизнь в этом мире должна включать в себя способность чувствовать, думать и выбирать, общаться и делиться", - написала она в распоряжении о своей жизни в 2011 году.

"Я не могу считать действительной или достаточно качественной ту жизнь, которая мешает мне самостоятельно заниматься основными видами повседневной деятельности, это несовместимо с моими убеждениями и ценностями", - отметила женщина.

Но до этого года эвтаназия в Испании находилась вне закона. И лишь сейчас родственники и врачи смогли выполнить ее волю. Специалисты подтвердили, что женщина страдала "тяжелым когнитивным нарушением" и что в ее случае не было "альтернативных лечебных средств" (в последнее время она была прикована к постели). Ситуация была очевидна, а все юридические требования выполнены, что позволило провести эвтаназию в кратчайшие сроки.

Соответствующий запрос родственники подали 25 июня, в день вступления в силу закона, позволяющего лицам, страдающим от неизлечимых болезней, запросить медицинскую помощь для ухода из жизни. Каждое такое дело должна рассматривать специальная комиссия, которая также привлекает сторонних экспертов (как минимум одного юриста) для независимой оценки.