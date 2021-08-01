В Мариинке - премьера оперы "Сказки Гофмана"

Новости

США вернули в Ирак тысячи украденных артефактов 13:36
Военные России и Узбекистана проводят учение на границе с Афганистаном 13:36
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ 13:34
В ДНР погибли четверо военных при обстреле с украинской стороны 13:27
Белоусов рассказал, когда на российских дорогах появятся беспилотники 13:20
Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов 13:13
Умер автор музыки к сериалу "Ставка больше, чем жизнь" Ежи Матушкевич 13:12
Оперштаб: В Москве выявлено 2484 новых случая COVID-19 13:06
Боксер Бакши вышел в полуфинал олимпийского турнира 13:05
Россиянки не попали в число призеров в опорном прыжке на Олимпиаде 12:44
Эксперт объяснила, почему для вакцинации не важен уровень антител 12:15
Гимнаст Долгопят выиграл вольные упражнения на Олимпиаде в Токио 12:10
Путин посетил Коневский монастырь 12:09
Тинмао стала лучшей в прыжках в воду с трехметрового трамплина на ОИ 11:39
Французский боксер не стал извиняться за оскорбление судей 11:30
Лесной пожар в турецком Бодруме взят под контроль 11:25
Австралиец Уирн выиграл золото ОИ-2020 в парусном спорте в классе "лазер" 11:25
Врачи подозревают у Клишиной надрыв мышцы 11:15
Подлодку США окрестили с третьей попытки 11:14
Чешские теннисистки выиграли золото Олимпиады в парном разряде 11:01
Эксперт рассказал, в каких регионах дороже собрать ребенка в школу 10:39
Станислав Поздняков прокомментировал нападки на российских спортсменов 10:37
Российские волейболисты заняли первое место в группе на Олимпиаде 10:26
Поздняков: В сборной России нет ни одного случая заражения COVID-19 на Играх 10:06
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян 09:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 12:08
Рубрика: Культура

В Мариинке - премьера оперы "Сказки Гофмана"

Текст: Владимир Дудин
На Новой сцене Мариинского театра состоялась последняя премьера сезона - "Сказки Гофмана" Оффенбаха в постановке молодого режиссера Дэниэла Кругликова, дебютировавшего в оперном жанре. Музыкальный руководитель проекта Валерий Гергиев, которого ждали за пультом, оказался среди зрителей, а его заместил Кристиан Кнапп.

Нужно быть Гергиевым, чтобы постановку одной из самых популярных и любимых в мире опер сначала доверить выпускнику Нью-Йоркского университета, изучавшего экономику и европеистику, но ни малейшего отношения к музыкальному театру не имевшего Дэниэлу Кругликову, а потом взять и бросить премьеру на дирижера намного ниже по статусу и творческим возможностям. И потому вся оркестровая часть нового спектакля прошла в очень усредненном, троечном режиме мало интересного аккомпанемента.

Фото: Jean-baptiste millot
Итальянский дирижер Энрике Маццола рассказал, чего ждать публике от театра

Кристиан Кнапп был в состоянии лишь озвучить партитуру, не улавливая тонкостей ни текста, ни подтекста, оставляя без внимания важные смысловые подголоски, из которых состоит это произведение - единственная опера Оффенбаха, композитора социально острых, зажигательных оперетт. А ведь множество музыкальных ассоциаций в "Сказках Гофмана" образует интертекстуальные связи, позволяя эрудированному слушателю буйно фантазировать, начиная от вариаций на трех женщин "Дон Жуана" Моцарта до "Травиаты" Верди, дуэта согласия Германа и Лизы из "Пиковой дамы" Чайковского и много чего еще.

Наделить партитуру пружинящими смыслами призывала и концепция режиссера-дебютанта, поместившего действие оперы в стены сумасшедшего дома, однако, дирижеру было не до пикантных нюансов концепции. Кого сегодня удивишь тем, что все мы не на сцене, а в жизни внезапно оказались примерно там же, куда молодой Дэниэл Кругликов, начавший свою артистическую карьеру как клипмейкер и автор документальных кино, отправил героев оперы Оффенбаха. Да и сам Гофман как писатель и литературный герой дал основания и в жизни, и в либретто считать себя пораженным высоким романтическим безумием.

Начало спектакля направило воображение в сторону фильма "Полет над гнездом кукушки" и возникла надежда, что Гофман подарит избавление хоть кому-то из этих несчастных насельников клиники для душевнобольных. Но в трагическом эпилоге врачи жестоко расправились с Гофманом на электрическом стуле, отправив героя в ослепляющем луче прожектора в лучший из миров. В акте с куклой Олимпией Кругликов с помощью художника по костюмам Иманоля Персе нарядил хор в комбинезоны как на "Сумасшедших днях" в "Стокманне", а куклу Олимпию представил в виде только что сошедшего с конвейера киборга.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Молодежный театр на Фонтанке объявил планы на новый сезон

Во втором акте, наиболее удачном и содержательно состоятельном, он развил тему красного шарика из кинговского хоррора "Оно", где, как известно, взрослые разбираются со своими жесткими детскими травмами.

Чахоточная певица Антония встретилась перед смертью не только с призраком матери, но и с собой ребенком. В третьем же, до обидного нелепом и провальном акте в бассейне с неуместно выбивавшимся из стиля благодушным классическим балетом, Джульетта предстала порочной куртизанкой, развлекавшейся с карликом. Хор в купальных халатах был идиотически выстроен на заднем плане словно на партийном выступлении, а под конец и вовсе стал, обнявшись, раскачиваться как на слете авторской песни.

В режиссерских решениях чувствовалось, что режиссер прошел санитарный ликбез по истории постановок "Сказок Гофмана", но все его относительно оригинальные идеи лишь вбрасывались, не доводясь до логического конца. И все же при множестве вопросов "Сказки Гофмана" стали в уходящем сезоне Мариинского театра первой постановкой с ярким авторским высказыванием в отличие от остальных, созданных по принципу слепого иллюстрирования сюжета.

В Мариинском театре появился зал с уникальной акустикой

К чему было меньше всего вопросов, так это к хорошему кастингу. Гофмана с синими волосами от души сыграл и спел тенор Сергей Скороходов. Его другу Никлаусу в женском платье санитарки пришлось сложнее: меццо-сопрано Екатерина Сергеева словно на последнем дыхании хватала верхние ноты партии, отдавая все силы движению. За четырех злодеев тщательно отвечал бас Станислав Трофимов.

Трех женщин Гофмана пели лучшие женщины Гергиева. Кукла Олимпия в феноменальном виртуозном исполнении лирико-колоратурного сопрано Ольги Пудовой загипнотизировала зал, заставив слушать свои автоматические трели не дыша.

Страдающая душа Антонии получила роскошный голос сопрано Елены Стихиной, всякий раз дарящей слушателям ощущение небывалой свободы и полета, окрыляя их и вдохновляя на жизнь. В партии куртизанки Джульетты вышла уникальная певица современности Татьяна Сержан в очень странном костюме и космическом коротком парике, которая в силу прямоты своей личности не могла скрыть, что этот образ ей ну совсем не близок.

Культура Театр РГ-Фото

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
С 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии
Путин посетил Коневский монастырь
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики
Как язык кино объединяет всю многоязыкую планету
Чем концертный зал "Зарядье" удивит публику в новом сезоне