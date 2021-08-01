В Минтруде рассказали, как получить 250 тысяч на открытие собственного дела

Социальный контракт - это новые возможности для активной занятости: трудоустройства, открытия собственного дела, для начала работы в качестве самозанятого, даже для занятия личным подсобным хозяйством. Эта программа с нынешнего года активно работает во всех регионах страны. На 1 июля 2021 года в России заключено более 120 тысяч социальных контрактов, рассказала "РГ" замминистра труда Ольга Баталина.

"В 2021 году все регионы, за исключением Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы. Выделено 26,3 миллиарда рублей. Соцконтракт позволяет человеку не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода. За счет чего? У социального контракта четыре основных направления использования. Первое направление связано с содействием занятости. Задача социального контракта помочь семье с детьми найти работу в том месте, где семья живет. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена. При этом человеку необходимо будет зарегистрироваться в службе занятости, разместить свое портфолио на федеральном портале "Работа в России". Но помимо тех возможностей, который предоставляет служба занятости, получатель социального контракта будет иметь еще и дополнительную финансовую поддержку. После заключения социального контракта он получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. А самое главное, что после того, как человек найдет работу, он в течение трех месяцев получит еще три выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина для дополнительной финансовой поддержки на старте своей трудовой деятельности", - поясняет Баталина.

В Минтруде считают, что возможность получить дополнительные выплаты будет стимулировать россиян быстрее находить работу.

Еще одно направление использования социального контракта - это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Если, например, в маленьком городе или сельской местности нет организованной занятости, подходящей по профилю образования человека, но есть желание реализоваться, то здесь как раз и поможет социальный контракт. "На мой взгляд, самозанятость - одно из самых эффективных с точки зрения достижения конечного результата направлений. Как это работает? Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую. Кто-то сможет приобрести парикмахерское оборудование. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот, птицу. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки", - уточняет Ольга Баталина.

Еще один блок федеральной поддержки в рамках социального контракта - новый, он появился в этом году. Это поддержка личного подсобного хозяйства. "В сельской местности нередко бывает так, что семья обладает значительным земельным участком в частном доме, и могла бы разводить скот или птицу, или выращивать овощи. Но не имеет на это средств. Поддержка развития личного подсобного хозяйства предполагает получение средств в размере 100 тысяч рублей. Обязательное условие - регистрация в качестве самозанятого", - добавляет замминистра.

Как получить социальный контракт? Семья должна подать заявление в органы социальной защиты, указать сведения о получаемых за предыдущие три месяца доходах. Если доходы ниже величины прожиточного минимума, то семья может претендовать на получение социального контракта.

Полностью материал о новых и уже давно практикующихся мерах соцподдержки читайте в ближайших номерах "Российской газеты".