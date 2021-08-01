Новости

Более 33 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:13
В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров 21:03
Организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за пожары в Турции 20:51
Маракасы и гитары: В Ростове встретили олимпийскую чемпионку Коробейникову 20:49
Главный инфекционист США назвал причину роста заболеваемости COVID-19 20:45
"Урал" и "Нижний Новгород" сыграли вничью в РПЛ 19:48
На востоке Турции из-за наводнения погибло большое количество скота 19:24
Окон стал 111-м в истории "Формулы-1" победителем Гран-при 19:19
Турция направила десантные катера в Мармарис для эвакуации людей 19:17
Федор Добронравов рассказал, когда выйдет финальный сезон "Сватов" 18:03
В Вологде мужчина похитил 12-летнюю девочку 17:29
Путин поздравил российских теннисистов с победой на Олимпиаде 17:14
В Подмосковье на четверть сократилось число угонов и квартирных краж 17:08
Двух призеров Игр из Грузии попросили покинуть Олимпиаду за прогулку по Токио 17:05
Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины от коронавируса для Евросоюза 17:02
Мэр Сочи поздравил Елену Веснину с серебром на Олимпиаде в Токио 17:01
Из-за коронавируса на Кипре ввели новые правила для туристов 16:44
Баршим и Тамбери завоевали золото в прыжках в высоту 16:42
Итальянский бегун победил на стометровке на Олимпиаде в Токио 16:27
Венесуэльская легкоатлетка Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке 16:12
В Лефортовском тоннеле в Москве загорелся автомобиль 15:58
Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса 15:55
Елена Вартанова: Засурский был для нас учителем и моральным компасом 15:46
В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус начнет отступать 15:37
Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов IRONMAN 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
01.08.2021 21:03
Рубрика: Власть

В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье, 1 августа в Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открыли Сквер военных инженеров. В церемонии принял участие начальник инженерных войск Вооруженных сил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Фото: РИА Новости
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500

Сквер расположен в центральной части парка - напротив входной группы "Б" Конгрессно-выставочного центра. Он занимает площадь около 5 гектаров. Там разместили скульптурные композиции, посвященные наиболее ярким страницам в истории инженерных войск России.

У этого рода войск богатая биография. Она ведет отсчет с времен Петра I, учредившего своим указом от 21 января 1701 года первую инженерную школу. С той поры не было ни одного сражения, в котором не участвовали бы инженерные войска.

Героизму саперов Севастопольской обороны 1854-1855 годов посвящена отдельная тематическая площадка сквера. Подвиг инженерных войск в годы Великой Отечественной войны отражен в скульптурной композиции, напоминающей о героических действия в заключительный период войны солдат и офицеров штурмовых инженерно-саперных бригад Резерва Верховного главнокомандующего.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Армия начала набор резервистов в Нижегородской области

Особая страница в истории инженерных войск Советской армии - Афганская война. Этой тематике посвящена скульптурная композиция, изображающая минно-розыскной расчет - вожатого и его собаку.

Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в боевой обстановке, в частности при разминировании сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, продемонстрировали современные представители инженерных войск. О них рассказывает еще одна композиция в новом сквере.

На его открытии начальник инженерных войск Юрий Ставицкий выразил уверенность, что уютный сквер станет местом встреч военных инженеров разных поколений.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Президент МОК Томас Бах поддержал российских спортсменов
Путин посетил Коневский монастырь
Гимнастка Ильянкова завоевала серебро в упражнении на разновысоких брусьях
Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в РФ
Эксперт назвал число невыездных из-за долгов россиян
Путин поручил кабмину и ЦБ координировать действия в борьбе с инфляцией
Минюст разрешил ЗАГСам проводить регистрацию брака на дому