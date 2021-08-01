В парке "Патриот" появился сквер военных инженеров

В воскресенье, 1 августа в Подмосковье на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открыли Сквер военных инженеров. В церемонии принял участие начальник инженерных войск Вооруженных сил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Сквер расположен в центральной части парка - напротив входной группы "Б" Конгрессно-выставочного центра. Он занимает площадь около 5 гектаров. Там разместили скульптурные композиции, посвященные наиболее ярким страницам в истории инженерных войск России.

У этого рода войск богатая биография. Она ведет отсчет с времен Петра I, учредившего своим указом от 21 января 1701 года первую инженерную школу. С той поры не было ни одного сражения, в котором не участвовали бы инженерные войска.

Героизму саперов Севастопольской обороны 1854-1855 годов посвящена отдельная тематическая площадка сквера. Подвиг инженерных войск в годы Великой Отечественной войны отражен в скульптурной композиции, напоминающей о героических действия в заключительный период войны солдат и офицеров штурмовых инженерно-саперных бригад Резерва Верховного главнокомандующего.

Особая страница в истории инженерных войск Советской армии - Афганская война. Этой тематике посвящена скульптурная композиция, изображающая минно-розыскной расчет - вожатого и его собаку.

Свое мастерство, решительность, умение четко и слаженно действовать в боевой обстановке, в частности при разминировании сирийских городов Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор, продемонстрировали современные представители инженерных войск. О них рассказывает еще одна композиция в новом сквере.

На его открытии начальник инженерных войск Юрий Ставицкий выразил уверенность, что уютный сквер станет местом встреч военных инженеров разных поколений.