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01.08.2021 15:37
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус начнет отступать

Текст: Елена Манукиян
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Напряженная ситуация с коронавирусом может сохраняться максимум в течение трех лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он пояснил, что COVID-19 начнет отступать, если в России будет 60% вакцинированных, но пока в стране этих показателей не достигли.

Фото: Семён Антонов/РИА Новости
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"Пока не будет сформирован коллективный иммунитет, будут новые вспышки заболевания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Горелов также отметил, что сегодня в 80% случаях россияне болеют дельта-штаммом коронавируса. Исключение составляют несколько регионов, в числе которых Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирует.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса и уж точно защищает от тех, которые сегодня циркулируют на территории нашей страны. И чем меньше люди будут болеть, тем меньше коронавирус будет мутировать.

"Каждые новые штаммы становятся более заразными и устойчивыми к антителам. Остановить распространение коронавируса и его дальнейшую мутацию позволит только массовая вакцинация населения", - сказала руководитель ведомства Анна Попова.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

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