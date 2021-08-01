В Роспотребнадзоре рассказали, когда коронавирус начнет отступать

Напряженная ситуация с коронавирусом может сохраняться максимум в течение трех лет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он пояснил, что COVID-19 начнет отступать, если в России будет 60% вакцинированных, но пока в стране этих показателей не достигли.

"Пока не будет сформирован коллективный иммунитет, будут новые вспышки заболевания", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Горелов также отметил, что сегодня в 80% случаях россияне болеют дельта-штаммом коронавируса. Исключение составляют несколько регионов, в числе которых Дальний Восток, где "дельта" пока не доминирует.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что вакцинация делает организм человека устойчивым почти ко всем вариантам коронавируса и уж точно защищает от тех, которые сегодня циркулируют на территории нашей страны. И чем меньше люди будут болеть, тем меньше коронавирус будет мутировать.

"Каждые новые штаммы становятся более заразными и устойчивыми к антителам. Остановить распространение коронавируса и его дальнейшую мутацию позволит только массовая вакцинация населения", - сказала руководитель ведомства Анна Попова.