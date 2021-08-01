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01.08.2021 00:01
Рубрика: Экономика

В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков

Текст: Евгения Думанская

В России начинается пилотный проект по маркировке антисептиков, который пройдет с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Эксперимент коснется кожных антисептиков, а также парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием для гигиены рук. По информации НИУ ВШЭ, в 2020 году России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств.

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Доля нелегального оборота составила 51%. Это на 10% больше, чем годом ранее. По мнению исследователей, рост контрафакта связан с приходом новых производителей, а введение маркировки позволит снизить долю нелегального оборота вполовину, позволив увеличить доходы добросовестных производителей.

Как отметил заместитель генерального директора оператора национальной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов, во время пандемии проблема нелегальных антисептиков становится наиболее острой, и вопрос внедрения маркировки долго обсуждался, причем, по инициативе самой отрасли.

"Участие в эксперименте добровольное, но уже сейчас более 35 компаний приняли решение в него вступить. Это в очередной раз подтверждает запрос со стороны бизнеса на создание условий честной конкуренции в легальном поле. Оператор системы готов к началу эксперимента", - говорит Юсупов.

Главный технолог "Кристалл Косметик" Елена Стаценко рассказала, что представители бизнеса участвуют в эксперименте, чтобы подготовиться к обязательной маркировке и разобраться в этом процессе, чтобы минимизировать ошибки в будущем.

Фото: Галина Бродская
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Технический директор компании "Элитарные Агросистемы" считает, что обязательная маркировка антисептиков будет введена, и она гарантирует качество продукции. В "Ренессанс Косметик" тоже считают, что введение маркировки снизит долю нелегальной продукции, а также позволит отслеживать всю цепочку производства товара.

К эксперименту готовятся не только производители, но и торговые площадки. Например, о своем участии сообщил "Яндекс.Маркет".

"Мы верим, что маркировка повышает прозрачность процесса перехода товара от производителя к продавцу, а затем - к покупателю <…>Чтобы своевременно подключать новые категории, мы запускаем эксперименты на ранних стадиях", - рассказал руководитель GR-проектов "Яндекс.Маркета" Максим Агарев.

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