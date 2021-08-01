Новости

В Москве заканчивается сезон "серебристых облаков" 04:07
Горелов: Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом стало более тяжелым 03:27
Байден оконфузился во время совещания с губернаторами штатов 03:15
В США при спуске на воду АПЛ бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза 03:09
Страны Азии бьют рекорды по числу инфицированных коронавирусом 02:30
Во Флориде установлен антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки 02:20
Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики 01:32
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе 01:25
Американские ученые предупредили о необратимой климатической катастрофе 00:42
Российский космонавт провел видеоэкскурсию по новому модулю "Наука" 00:14
В Арктике и на Дальнем Востоке стартует программа предоставления земли 00:01
В России стартует эксперимент по маркировке антисептиков 00:01
Нарышкин: СВР фиксирует, когда россияне продвигают в США санкции против РФ 31.07.2021
Эксперт объяснила, как определить фальшивые деньги с помощью смартфона 31.07.2021
Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным 31.07.2021
За сутки 91 военнослужащий выздоровел от коронавируса 31.07.2021
Узбекистан запустил производство вакцины "Спутник V" 31.07.2021
В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов 31.07.2021
Европа в сезон отпусков встала в рекордных пробках 31.07.2021
Правительство выделит деньги на поддержку системообразующих предприятий 31.07.2021
СК задержал подозреваемых в убийстве гражданина Таджикистана в Брянске 31.07.2021
В Казани встретили чемпионку Олимпиады в Токио Марту Мартьянову 31.07.2021
Россияне стали чаще покупать билеты в день поездки 31.07.2021
"Динамо" вырвало победу у "Уфы" на последней минуте матча 31.07.2021
ЦБ РФ может снизить цель по инфляции до 2-3% 31.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Врачи ответили на самые распространенные аргументы антипрививочников
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Кто и как сейчас тушит пожары в лесах Якутии
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
01.08.2021 03:09
Рубрика: В мире

В США при спуске на воду АПЛ бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

В штате Коннектикут в субботу прошла церемония крещения новой ударной атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США USS Hyman G. Rickover. Однако бутылку шампанского не удалось разбить с первого раза.

Фото: REUTERS
В США моряка обвинили в поджоге крупного десантного корабля

По традиции это должна сделать женщина. Изначально планировалось, что бутылку шампанского разобьет супруга бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта. Однако она предоставила эту роль своей дочери Саре. Девушка с третьей попытки разбила бутылку. Причем, ей это удалось сделать лишь после подсказки военных, пишет РИА Новости.

По информации Пентагона, это уже вторая подводная лодка, названная в честь адмирала Хаймана Риковера, которого называют "отцом ядерных ВМС США", пишет ТАСС. Первая субмарина, спущенная на воду в 1984 году, совершила 12 морских походов и прослужила до 2007 года.

В мире США

Главное сегодня

Сергей Нарышкин рассказал, когда познакомился с Владимиром Путиным
Пушков назвал "Северный поток-2" крупным фактором мировой политики
Горелов: Течение COVID-19 при заражении "дельта"-штаммом стало более тяжелым
Набиуллина: Инфляция в России будет долгосрочной
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Как свободолюбивая Америка подходит к обязательной вакцинации от ковида
Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете