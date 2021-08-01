В США при спуске на воду АПЛ бутылку шампанского разбили лишь с третьего раза

В штате Коннектикут в субботу прошла церемония крещения новой ударной атомной подводной лодки (АПЛ) ВМС США USS Hyman G. Rickover. Однако бутылку шампанского не удалось разбить с первого раза.

По традиции это должна сделать женщина. Изначально планировалось, что бутылку шампанского разобьет супруга бывшего начальника штаба ВМС США Джонатана Гринерта. Однако она предоставила эту роль своей дочери Саре. Девушка с третьей попытки разбила бутылку. Причем, ей это удалось сделать лишь после подсказки военных, пишет РИА Новости.

По информации Пентагона, это уже вторая подводная лодка, названная в честь адмирала Хаймана Риковера, которого называют "отцом ядерных ВМС США", пишет ТАСС. Первая субмарина, спущенная на воду в 1984 году, совершила 12 морских походов и прослужила до 2007 года.