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01.08.2021 13:36
Рубрика: Власть

Военные России и Узбекистана проводят учение на границе с Афганистаном

Текст: Юрий Гаврилов

На полигоне "Термез" в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана местные военные вместе с российскими подразделениями готовят масштабную контртеррористическую операцию.

Фото: РИА Новости
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Хотя военнослужащим двух стран предстоит решать учебные задачи, место и сценарий совместных маневров продиктованы вполне реальными угрозами. Они исходят из соседнего Афганистана, где правительственная армия ведет ожесточенные бои и группировками запрещенного в РФ "Талибана". Результат этих боев, как и дальнейшее развитие событий трудно предсказать. Поэтому Россия и Узбекистан организовали совместное учение, цель которого - отработать взаимодействие при отражении угрозы южным рубежам Узбекистана. В сценарий маневров генералы включили поиск и уничтожение скрытых баз террористов, а также ликвидацию их отрядов в случае нападения на соседние с Афганистаном территории.

К учению привлекли немалые силы - около 1,5 тысячи солдат и офицеров и почти 200 единиц военной техники. Ожидается, что в розыгрыше отдельных эпизодов задействуют авиацию Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. Точнее говоря, звено штурмовиков Су-25СМ российской авиабазы Кант (Киргизия). Их экипажи поддержат с воздуха действия совместной группировки войск, займутся поиском и уничтожением замаскированных баз террористов, отработают приемы выхода из-под ударов их переносных зенитных ракетных комплексов.

Нашу армию на этих маневрах представляют подразделения Центрального военного округа, отвечающего за безопасность на центральноазиатском стратегическом направлении. В составе ЦВО есть воинские формирования, специально подготовленные для борьбы с террористами и налаживания мирной в жизни в освобожденных от них районах. Этим и займутся на учении в Узбекистане подразделения двух российских бригад - миротворческой и спецназначения.

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Учения на полигоне "Термез" продлятся до 10 августа. А начиная с 5 числа в тоже граничащей с Афганистаном Хатлонской области Таджикистана развернутся другие совместные маневры. Там местные военные будут действовать руку об руку с коллегами из России и Узбекистана. Тема учений все та же - борьба с террористами. Но учебная операция будет масштабней. Достаточно сказать, что только от 201-й военной базы РФ в Таджикистане к ней привлекут около тысячи солдат и офицеров. Также будет задействовано порядка 300 единиц вооружения и военной техники.

По словам командующего ЦВО Александра Лапина, на этих учениях военные трех стран отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства.

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