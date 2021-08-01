Врач рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом в семье

Даже если один человек в семье привьется от коронавируса, риск заражения других членов семьи снизится в три раза. Об этом РИА Новости рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он пояснил, что привитый человек в случае заражения выделяет вирус в меньшем количестве, чем больной без прививки. К тому же вирус, который передается от него, менее активен и не мутирует в организме.

Между тем, в Роспотребнадзоре пояснили - чтобы инфекция стала управляемой, сегодня необходимо привить 60 процентов граждан (около 69 миллионов человек). А чтобы остановить распространение коронавируса полностью, иммунитет к нему должен быть у 90 процентов россиян. И чем меньше люди будут болеть сегодня, тем меньше коронавирус будет мутировать. При этом каждые новые штаммы становятся более заразными и устойчивыми к антителам.

Сегодня россиянам доступны четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и новая однокомпонентная "Спутник Лайт", которая уже поступила более чем в 35 регионов. В целом переносимость у всех вакцин хорошая, отмечают в Минздраве.