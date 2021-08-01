За поход на фитнес можно будет получать налоговый вычет с 2023 года

Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты, - 120 000 рублей в год (максимальная сумма возврата по ним - до 15 600 рублей, 13%). То есть если плательщик пользуется, например, вычетом на покупку лекарств и тратит на них в год 110 000 рублей, то база на спортивный вычет останется только 10 000 рублей.
Если плательщик оплатил физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 000 рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 000 рублей, уточнили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Этому плательщику вернут НДФЛ 5 850 рублей .
Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Получить вычет можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень.
Работа над критериями попадания туда еще не закончена, рассказала "РГ" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. По ее словам, в актуальном на конец июня проекте перечня, помимо прочего, были пункты о том, что организация должна работать в сфере физкультуры и спорта не менее года, у нее не должно быть долгов перед ФНС или бюджетом. По видам услуг помимо обычных клубов в список предлагалось включать в том числе и тех, кто сдает в аренду спортинвентарь, а также тех, кто организует занятия спортом по месту работы.
По словам Киселевой, только вычетом клубы не компенсируют потерь от пандемии. Но, понимая, что единственная возможность выйти из кризиса - расширить рынок за счет популяризации спорта и роста доли занимающихся, индустрия закон о вычете поддержала.
Люди, которые занимаются спортом, на 30% реже госпитализируются с осложнениями из-за коронавируса, рассказала "РГ" заведующая вторым инфекционным отделением госпиталя в Видном Марина Царева. Она рекомендовала дозированные физические нагрузки пациентам, которые переболели коронавирусом при условии, что заболевание не привело к серьезным осложнениям, например, миокардиту. Она подчеркнула, что заниматься спортом после выздоровления нужно, чтобы помочь организму восстановиться, но делать это необходимо аккуратно, постепенно возвращаясь к привычному графику занятий.
Сначала тренировки должны быть короткими и проходить один раз в неделю, затем можно увеличить их кратность, время, и лишь в последнюю очередь - нагрузку. Царева посоветовала пациентам, переболевшим коронавирусом, заняться плаванием. По ее словам, плавание более всего подходит для восстановления легких, потому что бережно тренирует дыхательную систему.
Подготовила Елена Манукиян
"Заниматься здоровьем работников - в интересах работодателей, - сказал "РГ" замглавы минздрава Олег Салагай. - Это направление предусмотрено входящим в нацпроект "Демография" федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья".
По сути, сторонники такого подхода ориентируются на положительный опыт прошлых лет: в советское время все крупные предприятия и организации имели собственные оздоровительные комплексы и программы.
"Укрепление общественного здоровья на рабочих местах - перспективное и важное направление. Во-первых, на работе мы проводим очень много времени, во-вторых, совместные занятия спортом не только укрепляют здоровье каждому работнику, но и оздоравливают коллектив в целом", - отметил Салагай.
Подготовила Ирина Невинная