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01.08.2021 00:00
Рубрика: Экономика

За поход на фитнес можно будет получать налоговый вычет с 2023 года

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 171(8522)
Потратив приличную сумму на занятия фитнесом, на следующий год можно будет фактически вернуть себе цену одного абонемента. С 1 августа граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, по закону начинают претендовать на социальный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Правда, фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры начнется с доходов, полученных с 2022 года - то есть в 2023 году. Но и для индустрии, и для людей вычет станет одним из способов выйти из пандемии.

Претендовать на этот вычет плательщик может как в отношении себя, так и на несовершеннолетних детей (усыновленных и подопечных тоже). Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты, - 120 000 рублей в год (максимальная сумма возврата по ним - до 15 600 рублей, 13%). То есть если плательщик пользуется, например, вычетом на покупку лекарств и тратит на них в год 110 000 рублей, то база на спортивный вычет останется только 10 000 рублей.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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Если плательщик оплатил физкультурно-оздоровительные услуги за себя и детей в общей сумме, например, 45 000 рублей за год, то он вправе получить вычет именно с 45 000 рублей, уточнили "РГ" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Этому плательщику вернут НДФЛ 5 850 рублей .

Доказательством занятия спортом станут копия договора на оказание услуг и чек. Получить вычет можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) включена в соответствующий перечень.

Работа над критериями попадания туда еще не закончена, рассказала "РГ" президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева. По ее словам, в актуальном на конец июня проекте перечня, помимо прочего, были пункты о том, что организация должна работать в сфере физкультуры и спорта не менее года, у нее не должно быть долгов перед ФНС или бюджетом. По видам услуг помимо обычных клубов в список предлагалось включать в том числе и тех, кто сдает в аренду спортинвентарь, а также тех, кто организует занятия спортом по месту работы.

По словам Киселевой, только вычетом клубы не компенсируют потерь от пандемии. Но, понимая, что единственная возможность выйти из кризиса - расширить рынок за счет популяризации спорта и роста доли занимающихся, индустрия закон о вычете поддержала.

Здравый расчет

Люди, которые занимаются спортом, на 30% реже госпитализируются с осложнениями из-за коронавируса, рассказала "РГ" заведующая вторым инфекционным отделением госпиталя в Видном Марина Царева. Она рекомендовала дозированные физические нагрузки пациентам, которые переболели коронавирусом при условии, что заболевание не привело к серьезным осложнениям, например, миокардиту. Она подчеркнула, что заниматься спортом после выздоровления нужно, чтобы помочь организму восстановиться, но делать это необходимо аккуратно, постепенно возвращаясь к привычному графику занятий.

Сначала тренировки должны быть короткими и проходить один раз в неделю, затем можно увеличить их кратность, время, и лишь в последнюю очередь - нагрузку. Царева посоветовала пациентам, переболевшим коронавирусом, заняться плаванием. По ее словам, плавание более всего подходит для восстановления легких, потому что бережно тренирует дыхательную систему.

Подготовила Елена Манукиян

Особое мнение

"Заниматься здоровьем работников - в интересах работодателей, - сказал "РГ" замглавы минздрава Олег Салагай. - Это направление предусмотрено входящим в нацпроект "Демография" федеральным проектом "Укрепление общественного здоровья".

По сути, сторонники такого подхода ориентируются на положительный опыт прошлых лет: в советское время все крупные предприятия и организации имели собственные оздоровительные комплексы и программы.

"Укрепление общественного здоровья на рабочих местах - перспективное и важное направление. Во-первых, на работе мы проводим очень много времени, во-вторых, совместные занятия спортом не только укрепляют здоровье каждому работнику, но и оздоравливают коллектив в целом", - отметил Салагай.

Подготовила Ирина Невинная

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