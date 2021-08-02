11 премьер недели по ТВ и в Сети со 2 по 8 августа

Сериалы "Большая секунда" и "Крысолов", фильмы Валентина Тернявского, программы и киноленты к юбилею Николая Бурляева, документальный сериал про Барака Обаму... Если вы одной ногой в отпуске, прихватите с собой наш гид по программам недели, ведь отдыхать лучше - с умом. Это же касается тех, кто на работе, и в свободное время хочет переключить внимание на что-то достойное. Ведь, перефразируя известную фразу о том, то отдых - это смена деятельности, можно сказать, что отдых - это смена картинки.

1 Сериал "Крысолов". НТВ, 7 августа в 19.25. После завершения контракта в Интерполе, амбициозный карьерист Владимир возвращается на Родину, где планирует продвинуться по службе в Департаменте Интерпола в МВД, получить рекомендации и вернуться за рубеж. Но для получения хорошей должности в МВД Владимиру придется принять условия - пойти в "стажеры" к неординарному и неудобному следователю Егору Булатову. Многие пытаются избавиться от Егора, но при этом знают, что он обладает особым методом раскрытия преступлений. Оказывается, что Егор - "крысолов", грубо нарушающий закон. Однако Владимир его не сдает, а продлевает "стажировку" для того, чтобы понять и перенять его метод. В главных ролях Михаил Евланов и Дмитрий Ендальцев. Режиссер-постановщик: Александр Сальников

Фото: НТВ

2 Сериал "Гадалка". Новые серии. На Первом канале 2-5 августа в 21.30. Продолжение мистического детектива о тандеме "гадалки" - экстрасенса Люси Некрасовой и майора полиции Алексея Потапова. Потапов готов сделать Люсе предложение, но ее посещает страшное видение: Алексей погибает от пули снайпера прямо на их свадьбе. И теперь только в Люсиных силах изменить их общее будущее и предотвратить гибель любимого. Сюжет второго сезона будет еще более динамичным, поскольку, в отличие от первого сезона, где расследование одного происшествия длилось по две серии, здесь новое дело будет появляться в каждой из 16 серий. В главных ролях Михаил Пореченков и Екатерина Олькина.

3 Сериал "Отражение звезды". На канале "Россия 1", 2 августа, 21.20. Рената Мартин - популярная певица. Своим успехом она обязана матери Джулии и отчиму Георгию. Когда в пруду находят тело ее ярой поклонницы, которая мечтала стать копией Ренаты, звезда понимает, что она в опасности. К тому же, рядом нет ни одного надежного человека: Рената одинока, хотя у нее есть муж и армия поклонников. И только следователю Владимиру Орлову, который ведет дело об убийстве фанатки, ее судьба не безразлична. Главные роли в сериале исполняют Екатерина Кузнецова, Ольга Тумайкина, Андрей Барило, Владимир Жеребцов, Анна Кошмал.

Фото: Россия 1

4 Сериал "Большая секунда". На Start, с 6 августа. По сюжету комедийного сериала Виктора Шамирова, двое авторов, Костя и Кира, вынуждены вместе работать над сценарием о любви. Они были вместе, но расстались несколько лет назад. И с тех пор не виделись, поскольку расставание не прошло гладко. Теперь же их герои - преподаватели в музыкальной школе Ростислав и Арина - в свою очередь вынуждены вместе справляться с непростой ситуацией. Чтобы успокоить маму, Арина выдает нового коллегу за своего молодого человека. Настойчивость мамы заставляет их все больше увязать в этой игре. Две линии отношений - авторов и их героев-учителей - переплетаются вокруг общих тем: любовь, доверие, секс, измена, дружба, ответственность, возможность и невозможность совместной жизни.

5 Народный артист РФ Николай Бурляев 3 августа отметит юбилей. К этой дате телеканал "Россия-Культура" подготовил к показу программу "Белая студия" (3 августа, 21.40); художественные фильмы "Иваново детство" (3 августа, 22.25), "Военно-полевой роман" (7 августа, 21.10; повтор 8 августа в 10.15), историческую драму "Андрей Рублев" (8 августа, 19.45). Востребованным актером Николай Бурляев стал задолго до получения профессионального образования. Его судьбу определил Андрей Кончаловский, когда, случайно встретив на улице, пригласил Николая сняться в своей дипломной работе "Мальчик и голуби". Потом юный актер играл в первой полнометражной картине Тарковского "Иваново детство". Еще одна совместная работа с Андреем Тарковским - историческая драма "Андрей Рублев". Бурляев работал с такими режиссерами, как Алексей Герман, Игорь Таланкин, Петр Тодоровский и другими. Но своим главным делом жизни Николай Петрович считает созданный им Славянский форум искусств "Золотой Витязь". На Первом канале к юбилею Бурляева - документальный фильм "На качелях судьбы" (3 августа в 00.35).

6 Документальный фильм "Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога". "ТВ Центр", 7 августа, 10.35. Жанна Болотова и Николай Губенко прожили вместе 57 лет. Она - дочь дипломата, он - детдомовский мальчишка, казалось, их пути не могут пересечься. Во ВГИКе, где они учились на курсе Герасимова и Макаровой, Губенко и Болотова были непримиримыми врагами. Но как бы ни разводила их судьба, их жизни однажды соединились навсегда. В интервью Жанна Болотова расскажет, за что полюбила мужа, как Владимир Высоцкий подтолкнул их к женитьбе, за что ей до сих пор стыдно перед первым мужем, почему Николай Губенко страдал, согласившись на должность министра культуры, которую ему предложили в период перестройки. В фильме также участвуют Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Никоненко, Станислав Любшин, Анатолий Васильев, Иосиф Райхельгауз и другие.

7 Фильмы Валентина Тернявского. "Россия-Культура", 2-5 августа, 19.45. 27 июня 2021 года ушел из жизни Валентин Григорьевич Тернявский - музыкант и тележурналист, первый руководитель музыкальной редакции канала "Россия-Культура". О его деятельности с уважением и благодарностью не раз вспоминали выдающиеся музыканты и артисты - Родион Щедрин, Раймонд Паулс, Алла Пугачева и другие. 5 августа исполняется 40 дней со дня его кончины. 2-5 августа зрители увидят фильмы Валентина Тернявского о выдающихся деятелях российской музыки - Родионе Щедрине, Эмиле Гилельсе, Оскаре Фельцмане и Сергее Рахманинове.

8 Документальный сериал "Новости маленького городка", HBO. На Амедиатеке, с 3 августа. Сериал рассказывает о частной телестанции в небольшом американском городке. Исполнительный продюсер проекта - режиссер Фентон Бэйли, обладатель Emmy и автор таких фильмов, как "Поймай и убей: запись подкаста", "Клубная мания", "Вожделенное питье". "Новости маленького городка" - ода работникам станции, которая, несмотря ни на что, старается расширять границы своего влияния и бороться за честную подачу информации.

9 Документальный сериал "Обама: в погоне за более совершенным союзом", HBO. На Амедиатеке, с 4 августа. Рассказывает о жизненном пути Барака Обамы. От раннего детства до статуса президента США. Фильм покажет главные этапы его становления. Он также затронет и расовую тему, которая неразрывно связана со всем, что Барак Обама делал и делает до сих пор.

10 Анимационный сериал "Бердгерл". На КиноПоиск HD, с 6 августа. Спин-офф комедийного мультсериала "Харви Бердман" о супергерое в отставке, который работает в юридической компании "Себбен и Себбен" и оказывает адвокатские услуги персонажам мультсериалов студии Hanna-Barbera. После того, как главу "Себбен и Себбен" объявляют погибшим, пост руководителя компании занимает его дочь, Джуди Кен Себбен. Ее альтер-эго - супергероиня Бердгерл. Джуди предстоит доказать совету директоров, что она обладает всеми компетенциями умелого управленца, но корпоративная жизнь оказывается для нее куда более серьезным испытанием, чем повседневные супергеройские задачи.

11 Не забываем о кино. Любителей французского порадует комедийный боевик "Коп на драйве" - на Wink, с 5 августа. "Красная река" - о конфликте между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими - на Wink, с 6 августа. На Kion 2 августа появится трогательная комедия "Здесь и сегодня" о дружбе теряющего память сценариста и певицы. 4 августа зрители смогут посмотреть спортивную драму "Лошадь мечты" о победе простой лошади на престижных скачках. Также 4 августа по подписке для просмотра станут сразу 7 кинокартин: "Семейка Крудс", "12 обезьян", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Ассистент звезды", "Да здравствует Цезарь", "Афера" и "Москвы не бывает".