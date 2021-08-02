Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу

Некоторые люди могут длительное время контактировать с носителями коронавируса и при этом не заразиться. Все дело в высоком уровне интерферона альфа, заявил академик РАН Арег Тотолян.

Он напомнил, что SARS-CoV-2 проникает в организм через верхние дыхательные пути, а интерферон альфа - это молекула, которая обладает прямым противовирусным действием. И чем выше уровень интерферона, тем меньше риск заражения. Все просто.

Повезло также людям с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носителям некоторых генетических маркеров (кодируют иммунный ответ у человека - прим. "РГ"). К такому выводу пришли ученые Института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Они сейчас проводят исследования, выясняя причины невосприимчивости некоторых людей к SARS-CoV-2.

Академик сравнил иммунную систему человека и факторы, влияющие на нее, с чашей весов. "Сегодня эти весы могут работать так, а через полгода-год уже иначе", - объясняет Тотолян.

Отрицательно на защитных силах организма сказывается длительный стресс, он приводит к иммуносупрессии (угнетению иммунитета). И тогда можно подхватить любое заболевание. но если у человека высокий уровень лимфоцитов в крови, то, даже заразившись, он не будет болеть тяжело, пишет газета "Известия" со ссылкой на ученого.