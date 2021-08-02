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02.08.2021 19:46
Рубрика: Культура

Андрей Кончаловский стал худруком фильма-дебюта про справедливость

Текст: Сусанна Альперина

Начались съемки полнометражного фильма под рабочим названием "Лена и Справедливость". Они проходят в Тверской области, в городе Кашине. Картина - режиссерский дебют Екатерины Вещевой. Художественный руководитель фильма - Андрей Кончаловский. Ранее Вещева работала как режиссер монтажа в таких работах мэтра, как "Рай", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" и еще в нескольких документальных проектах. Автор сценария в фильме "Лена и Справедливость" - Елена Киселева - та самая, которая работала в соавторстве с Кончаловским над сценариями и упомянутых выше лент, и фильмов "Грех" и "Дорогие товарищи!". Оператор-постановщик фильма Вещевой - Всеволод Каптур.

Фото: kinopoisk.ru
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Главные роли в картине, которая расскажет о продавщице Лене - женщине с сильным характером, борющейся за свое счастье, исполняют Анна Уколова и таджикский певец и актер Парвиз Пулоди. Также в проекте заняты Сабина Ахмедова, Виталий Кищенко, Николай Шрайбер, Александр Обласов и другие.

Александр Швыдкой, генеральный продюсер фильма - говорит о нем так: "Это ансамблевое кино. Мы не мыслим его без прекрасных артистов и созданной ими энергии взаимодействия. Несмотря на серьезные вопросы, затронутые в сюжете, это будет легкий комедийный фильм, сцены из которого могли бы произойти (и происходят!) в любом городе России".

Съемочный период продлится до сентября, а выход картины к зрителю планируется осенью 2022 года.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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