Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР

Соединенные Штаты имеют возможность заставить Киев вести предметный диалог с представителями ДНР и ЛНР. Однако представители госдепартамента предпочитают обвинять Россию во всех бедах Украины. Такое мнение в интервью изданию National Interest выразил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат обратил внимание, что российской стороне практически ежедневно приходится бороться с ложью и фейковыми новостями. "К сожалению, есть недоброжелатели, отрицающие все хорошее, особенно, если речь идет о России", - отметил посол. По его словам, они есть и в госдепартаменте. "Вместо того, чтобы работать над способами выполнения Минских договоренностей, некоторые должностные лица госдепа обвиняют Россию во всех бедах на Украине. Мы неоднократно предупреждали администрацию, что подобные контрпродуктивные заявления не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Антонов.

По его мнению, "прямо сейчас США могут повлиять на правительство Украины, побудить его к предметному диалогу с представителями Донецка и Луганска, отвести тяжелое вооружение с линии соприкосновения и начать принимать конкретные и ощутимые меры в отношении автономного статуса юго-востока Украины". Как напомнил дипломат, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве согласились с тем, что Минские договоренности служат единственной основой для политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Антонов также обратил внимание, что статья российского президента об историческом родстве русских и украинцев произвела "огромный резонанс" в Вашингтоне и стала для многих новым взглядом на отношения двух народов.