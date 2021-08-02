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02.08.2021 22:51
Рубрика: В мире

Байден сместит акцент на вакцинацию в своей внутренней политике

Текст: Максим Макарычев
Белый дом прилагает согласованные усилия, чтобы сместить акцент в графике президента Джо Байдена на выступления в поддержку вакцинации от коронавируса.

Во вторник, 3 августа, Байден должен выступить с обращением к нации о целесообразности увеличения количества вакцинаций. По словам источника CNN в американской администрации, Белый дом считает глобальную кампанию вакцинации более важной, чем когда-либо, учитывая, что это способ сдержать вспышку различных штаммов коронавируса, включая дельта-вариант, который стремительно распространяется в США.

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Президент встретился со своей командой по коронавирусу в Овальном кабинете после того, как Белый дом объявил в понедельник днем, что страна достигла рубежа: 70 процентов взрослого населения США получили хотя бы одну прививку от COVID-19. Это произошло почти через месяц после первоначальной цели Байдена достичь этого показателя к четвертому июля. Источник телеканала сообщил, что введение национального мандата на вакцинацию всех американцев не рассматривается, дав понять: Белый дом исходит из того, что Байден не может предпринять этого как глава государства.

Но чиновник не исключил более строгих требований к федеральным служащим, которые должны засвидетельствовать вакцинацию или пройти тестирование. По словам чиновника, это является лишь первым шагом, призванным усложнить жизнь тем федеральным служащим, которые отказываются от вакцинации. Байден попросил свою команду внимательно изучить свои полномочия в отношении вакцинации федеральных служащих, и Белый дом продолжает рассматривать все эти варианты, в том числе в рамках различных подразделений федерального правительства. "Я думаю, что в этой стране есть губернаторы, которые ставят свои политические интересы выше общественного здравоохранения", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

В среду Байден встретится с доктором Эриком Ландером, директором Управления по политике в области науки и технологий, чтобы обсудить свой план подготовки к новым всплескам пандемии. Глава американской администрации, отмечают наблюдатели, надеялся уйти от акцента на коронавирусе и сосредоточиться на других областях своей внутренней политики, включая двухпартийную инфраструктурную сделку, которая обсуждается в конгрессе. Но пандемия исказила эти планы, поскольку миллионы американцев не получили прививки, а число случаев инфицирования в Соединенных Штатах стремительно растет.

Приоритет в публичных выступлениях Байдена будет сделан на том, что страна борется с дельта-вариантом, более заразным и способным вызвать более серьезные заболевания, чем предыдущие штаммы коронавируса. Этот вариант распространяется быстрее в районах страны с низким уровнем вакцинации и угрожает свести на нет значительный прогресс, достигнутый нацией в борьбе с пандемией.

США оказались на пороге дефолта

На прошлой неделе Центры США по контролю и профилактике заболеваний изменили свои рекомендации по маскировке и призвали вакцинированных людей в определенных районах страны возобновить ношение масок в помещениях в общественных местах. Директор CDC доктор Рошель Валенски сказала, что теперь агентство рекомендует людям в районах с "высокой" или "значительной" передачей COVID-19 возобновить ношение масок в помещении.

Белый дом постоянно рекламирует безопасность и эффективность вакцин против COVID-19, получивших разрешение на экстренное использование в США. Согласно информации CDC, текущее среднее количество вводимых доз американцам за семь дней составляет 662 529 в день - это самый высокий средний показатель с 7 июля. При этом 49,6 процента населения США полностью вакцинированы. Это число составляет 58,1 процента среди отвечающих критериям вакцинации американцев в возрасте от 12 лет и старше.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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