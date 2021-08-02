Банк России прогнозирует снижение инфляции до 4% к концу 2022 года

Банк России ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в конце 2022 года. Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном на сайте ЦБ.

ЦБ отмечает, что в июльском базовом прогнозе возвращение годовой инфляции к цели к концу 2022 года обеспечивают значения средней ключевой ставки 6,5-7,1% годовых (в период с 26 июля до конца 2021 года) и 6,0-7,0% в 2022 году.

В 2023 году Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в интервале 5,0-6,0% годовых, что соответствует диапазону долгосрочной нейтральной ставки.

Таргет ЦБ по инфляции пока остается в формулировке "вблизи 4%", однако Банк России не исключил пересмотра этой цели в сторону понижения.