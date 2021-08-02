Банк "Траст" опережает план по сборам средств

Банк непрофильных активов "Траст" за первое полугодие 2021 года заработал 24,1 миллиарда рублей. Такого финансового результата организации удалось достичь благодаря эффективному управлению активами и выгодным сделкам. В этом году банк продал акции ВТБ, завод "Экопэт" и другие активы.

Указанные 24,1 миллиарда рублей - это чистая прибыль, которую получил за шесть месяцев текущего года банк непрофильных активов "Траст". Первое полугодие организация завершила с прибылью, тогда как в первой половине предыдущего был зафиксирован убыток в размере 15,9 миллиарда рублей.

Стратегия "Траста" основывается на управлении портфелем проблемных и непрофильных активов с целью повышения их рыночной стоимости и последующей реализации по максимально возможной цене. Заработанная прибыль - результат эффективной работы с портфелем активов, в частности их реализации на рынке.

Так, крупнейшей сделкой этого года стала продажа 9,08 процента акций ВТБ. "Траст" реализовал их выше цены приобретения, получив за ценные бумаги в общей сложности более 50 миллиардов рублей. В июне банк заключил еще одну выгодную сделку - продал на торгах завод "Экопэт" в Калининграде. Эта компания была продана за 6,45 миллиарда рублей - на 70 процентов дороже стартовой цены. Кроме того, "Траст" нашел стратегического инвестора для предприятия "Белая птица".

Однако ключевым показателем для "Траста" является рекавери (возвратность от рыночной стоимости актива), по выполнению которого он опережает план. По итогам первого полугодия банк собрал 34 миллиарда рублей, превысив запланированный на этот период показатель. По итогам всего 2021 года "Траст" должен собрать 87 миллиардов рублей.

"В целом за три года сборы должны достичь 285 миллиардов рублей, но уже сейчас объем собранных средств превысил размер справедливой стоимости полученных на баланс активов - 233 миллиарда рублей", - комментирует президент, председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

Добавим, что за первое полугодие "Траст" вернул депозиты Центральному банку РФ уже на сумму 78,5 миллиарда рублей.

"Рекавери - один из главных показателей эффективности компаний, специализирующихся на работе с непрофильными активами. Если посмотреть на данные международных аналогов, то банк находится в лидерах по показателю рекавери, а положительная переоценка активов, которая увеличивает прибыль, свидетельствует о повышении стоимости компаний, находящихся под управлением банка", - считает партнер аудиторской компании PwC, руководитель практики реструктуризации и финансового оздоровления бизнеса Вадим Храпун.