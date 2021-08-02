Белоусов поддержал создание карты влияния ограничений на бизнес

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поддержал идею создания "тепловой" карты влияния ограничительных мер на бизнес, которую представила Корпорации МСП на заседании Совета директоров в правительстве.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, карта показывает, что те регионы, где принимались резкие ограничения без соответствующей коммуникации с бизнесом, оборот компаний МСП существенно снижался и на его восстановление требовалось больше времени. А в тех регионах, где ограничения вводились постепенно и в постоянном контакте с бизнесом, экономическая активность восстановилась намного быстрее.

Также участники заседания обсудили вопрос расширения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков. Было отмечено, что за первый квартал 2021 года объем закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 22,2% - до 1,9 трлн руб. Лидерами по закупкам у МСП стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области и Татарстан.

Кроме того, планируется существенно расширить список региональных заказчиков, которые будут включены в мониторинг соблюдения квоты, и реализовать ряд цифровых сервисов. Также будет организована работа по проверке аффилированности.

"Необходимо подключить к работе регионы, чтобы расширить границы мониторинга соблюдения квот. Важно, чтобы они не только подключились, но и несли ответственность", - отметил в своем выступлении Белоусов и поручил провести работу с банками по вопросу кредитования МСП под закупки.

В заседании Совета директоров АО "Корпорация МСП" приняли участие представители Минэкономразвития России. Встреча прошла в новом формате - помимо членов Совета директоров к обсуждению были привлечены представители и главы регионов РФ.

На заседании были выработаны новые подходы по поддержке МСП в регионах через эффективный диалог между бизнесом и властью.