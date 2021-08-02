Белый дом принял программу защиты афганцев от талибов

В понедельник администрация Байдена расширила программу оказания помощи находящимся в опасности афганским гражданам, спасающимся от насилия боевиков движения "Талибан" (группировка запрещена в РФ). Об этом было объявлено в то время, когда силы США и коалиции подходят к концу вывода войск из Афганистана, а боевики "Талибана" продолжают захватывать новые территории в стране.

Государственный департамент заявил, что расширяет круг афганцев, имеющих право на получение статуса беженца в Соединенных Штатах. Сюда входят афганцы, которые являются нынешними или бывшими сотрудниками программ, финансируемых правительством США, американских СМИ и американских НПО в Афганистане. В заявлении говорится, что их супруги и дети также будут иметь право на участие в программе. Действующие и бывшие сотрудники правительства США и военной операции НАТО, которые не соответствуют критериям специальной программы для таких работников, также имеют право на получение данного статуса.

Однако этот шаг, уточняет Associated Press, сопровождается серьезной оговоркой: заявители должны покинуть Афганистан, чтобы начать процесс рассмотрения дела, который может занять 12-14 месяцев в третьей стране. При этом власти США не намерены поддерживать их отъезд или пребывание в этих странах. Кроме того, в заявлении не указано конкретное количество тех афганцев, кто может иметь право на участие в программе.

В американском дипломатическом ведомстве уточнили, создание категории "Приоритет 2" для афганцев в рамках Программы приема беженцев в Америке предназначено для афганцев и их ближайших родственников, которые "могут подвергаться риску из-за своей работы на США", но не могут получить специальную иммиграционную визу. Чтобы претендовать на категорию "Приоритета 2", афганцы должны получить ходатайство правительственного агентства США или являться официальным гражданским служащим американского СМИ или неправительственной организации.

Первая группа соискателей афганской специальной иммиграционной визы, большинство из которых работали переводчиками или выполняли другую работу для американских войск или дипломатов, которые прошли проверку безопасности, прибыла в США в пятницу. Эта группа из 221 человека входит в число 2500 афганцев, которые будут доставлены в США в ближайшие дни. Ожидается, что еще четыре тысячи заявителей, а также их семьи, которые еще не прошли проверку безопасности, будут перемещены в третьи страны до завершения вывода войск коалиции. Около двадцати тысяч афганцев проявили интерес к программе.

Тысячи афганцев и членов их семей, которые помогли США, опасаются за свою жизнь, поскольку они могут столкнуться с возмездием со стороны талибов. Ранее радикалы заявляли о том, что будут расправляться с теми "неверными афганцами, которые работали на оккупантов".

Между тем

Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в обострении насилия в его стране быстрый вывод войск под командованием США, заявив, что афганские правительственные силы борются за то, чтобы не допустить попадания провинциальных городов в руки "Талибана" в результате серьезной эскалации боевых действий. Боевики за одну ночь атаковали по крайней мере три столицы провинций - Лашкар-Гах, Кандагар и Герат - после тяжелых боев, в результате которых тысячи мирных жителей бежали от наступающих талибов. В понедельник Гани заявил в выступлении в парламенте, что "импортированный поспешный" мирный процесс "не только не принес мира, но и вызвал сомнения и двусмысленность" среди афганцев, уточняет Guardian. Гани сказал, что его администрация теперь сосредоточится на защите столиц провинций и крупных городских районов перед лицом стремительного наступления талибов. "Талибан не верит в прочный или справедливый мир", - сказал он.