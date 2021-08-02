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Рубрика: В мире

Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США

Текст: Юрий Когалов
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Власти Германии продолжат поддерживать проект "Северный поток - 2" вне зависимости от позиции США на этот счет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Как отмечается, даже использование Москвой газопровода в качестве инструмента влияния на страны Европы (а именно в этом США пытаются убедить своих партнеров в ЕС) не повлияет на позицию Берлина. Германия готова вводить любые другие санкции, лишь бы они не затрагивали "Северный поток - 2".

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время "Северный поток - 2" завершен на 99 процентов. Как ожидается, работы будут завершены к концу августа.

Между тем палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году, документ помимо прочего также лишает президента Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток-2".

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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