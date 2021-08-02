Больницам разрешили лечить лекарствами от благотворительных фондов

Больницы не будут штрафовать за лечение лекарствами, которые принесли с собой пациенты или для них купили благотворительные фонды. Об этом говорится в приказе Минздрава.

Раньше за это лечебные учреждения наказывали.

Однако нововведение не означает, что больницы смогут заставить пациентов, госпитализированных в стационар, самостоятельно покупать лекарства, рассказали "Российской газете" во Всероссийском союзе пациентов (ВСП).

"Никакой легализации навязывания покупки медикаментов за свой счет не произошло. Согласно действующему законодательству, по-прежнему, лекарственное обеспечение полностью должно лежать на больнице", - подчеркнул руководитель организации Юрий Жулев.

Он пояснил, если человек пожалуется в страховую медицинскую организацию или фонд обязательного медицинского страхования, то лечебное учреждение накажут и заставят компенсировать ему понесенные расходы.

По словам Жулева, послабление касается тех случаев, когда благотворительные фонды покупают для граждан препараты, которые по каким-то причинам не включены в программу госгарантий. Теоретически теперь больница может помочь с введением медикамента и тому пациенту, который бесплатно по льготе получил лекарство в аптеке. Однако этот вопрос остается не до конца отрегулированным, отмечают в ВСП. То есть, штрафовать за это лечебное учреждение никто не будет, но саму услугу фонд обязательного медицинского страхования не оплатит, потому что такие тарифы не заложены в программу ОМС.