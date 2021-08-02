Новости

Житель Волжского отсудил у стоматологов более 840 тысяч рублей 13:59
Гроза и сильный ветер идут на Москву 13:43
"Газпром" не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газа 13:42
В МЧС зафиксировали снижение природных пожаров на территории России 13:40
Прощание с президентом журфака МГУ Ясеном Засурским пройдет 4 августа 13:36
В Минпромторге исключили риск дефицита продуктов в магазинах 13:29
Глава СВР оценил работу группы Bellingcat 13:23
Владелец хосписа в Красногорске получил 6,5 лет колонии 13:10
Нарышкин: США при любой власти демонизируют Россию 13:10
МИД оценил заявление адмирала США о "провокациях" России в Черном море 13:09
Борец Евлоев вышел в финал Олимпиады 13:07
В паспортах нового образца не будет графы "национальность" 13:04
Петербург попал в сотню лучших студенческих городов мира 13:04
Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала ОИ по пляжному волейболу 12:57
Пушилин: На переговорах по Донбассу нет никакого прогресса 12:45
ЦБ: Банки и МФО должны получать согласие заемщика на обработку персданных 12:41
В Минске откроется выставка "Облако сюрреализма" 12:36
В Москве парковки станут местами для отдыха 12:36
Хуснуллин: Регистрация недвижимости должна занимать один день 12:30
В Перми конфликт в кафе закончился стрельбой 12:29
Россияне могут сэкономить до 40% на билетах на поезда 12:09
Собянин рассказал о развитии крупных городских проектов во время пандемии 12:09
В России упростят процедуру получения госуслуг 12:06
Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича 12:06
Эксперт рассказала, какие меры из-за ковида введены на зарубежных курортах 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Опрос "РГ": Нужен ли России новый праздник - День отца?
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
02.08.2021 12:41
Рубрика: Экономика

ЦБ: Банки и МФО должны получать согласие заемщика на обработку персданных

Текст: Анастасия Алексеевских
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Банкам и микрофиансовым организациям рекомендуется получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Такая позиция изложена в совместном письме Банка России и Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ЦБ.

Банк России рассказал, какие купюры подделывают чаще всего

"Кроме того, следует запрашивать отдельное согласие гражданина на обработку биометрических данных, а также если банк или другой кредитор собираются использовать полученные от клиента персональные данные для продвижения товаров, работ и услуг, - следует из документа. - Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных".

Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребительских кредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам, в ряде случаев - неограниченному кругу лиц, уточнили в Банке России. В результате эта информация может использоваться, в частности, для рекламы и других целей, не связанных с выдачей и обслуживанием кредита, в том числе спустя долгое время после выплаты долга.

Экономика Финансы Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Никол Пашинян вернулся на пост премьер-министра Армении
США оказались на пороге дефолта
"Газпром" сократил поставки газа в Европу
Академик Тотолян назвал причины невосприимчивости людей к коронавирусу
Карта-стоп: почему "пластик" могут заблокировать за границей
Как в домах россиян проходит замена электросчетчиков