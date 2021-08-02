ЦБ: Банки и МФО должны получать согласие заемщика на обработку персданных

Банкам и микрофиансовым организациям рекомендуется получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ. Такая позиция изложена в совместном письме Банка России и Роскомнадзора, сообщает пресс-служба ЦБ.

"Кроме того, следует запрашивать отдельное согласие гражданина на обработку биометрических данных, а также если банк или другой кредитор собираются использовать полученные от клиента персональные данные для продвижения товаров, работ и услуг, - следует из документа. - Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных".

Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребительских кредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам, в ряде случаев - неограниченному кругу лиц, уточнили в Банке России. В результате эта информация может использоваться, в частности, для рекламы и других целей, не связанных с выдачей и обслуживанием кредита, в том числе спустя долгое время после выплаты долга.