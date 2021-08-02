Численность контрактников в ВДВ увеличилась в 3,5 раза

"К исходу 2022 года показатели укомплектованности войск военнослужащими по контракту планируем довести до 80 процентов от общего числа военнослужащих", - заявил командующий ВДВ Андрей Сердюков в интервью газете "Красная звезда".

2 августа крылатой пехоте исполнился 91 год. ВДВ, являющиеся резервом Верховного главнокомандующего, уже многие годы остаются одним из самых боеспособных родов войск России. По словам их командующего, сейчас в крылатой пехоте служат более 27 тысяч контрактников. По сравнению с 2012 годом их численность увеличилась в 3,5 раза. Свыше 65 процентов военных профи в ВДВ имеют высшее и среднее профессиональное образование.

"На сегодняшний день более 80 процентов военнослужащих заключают вторые и последующие контракты и более 30 процентов военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, принимают решение о заключении первых контрактов с дальнейшим прохождением военной службы в Воздушно-десантных войсках", - отметил генерал Сердюков.

Парки и арсенал крылатой пехоты постоянно обновляются. Командующий ВДВ рассказал, что в этом году его войска получат более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем. Это, по оценке Сердюкова, "позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75 процентов".