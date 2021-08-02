Чрезвычайные ситуации угрожают Крыму и Хабаровскому краю

Уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен практически на всей территории Крыма. Еще одну, если так можно сказать, главную угрозу предстоящих дней взяли на особый контроль в Хабаровском крае. Там ученые министерства по чрезвычайным ситуациям спрогнозировали скорую вторую волну дождевого паводка. Следовательно, не исключены новые подтопления.

А согласно предварительному прогнозу пожарной опасности в российских лесах на весь август 2021 года средние многолетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территории пяти федеральных округов.

Что касается Крыма, то в МЧС напомнили о запрете посещения лесов. На полуострове установилась сухая и жаркая погода, чреватая сильными пожарами. Аномальная жара в ближайшие дни ожидается и в других южных регионах страны. Но на материке нет таких сильных ветров, которые есть на обдуваемом со всех сторон полуострове, и которые превращают тлеющие очаги в большие пожары.

В МЧС напомнили, что потушить огонь легче всего в первые минуты возгорания, но даже немалые полагающиеся по закону штрафы в 200 тысяч рублей за костры и намеренные поджоги могут не остановить злоумышленников.

Реагировать, возможно, придется и спецслужбам, но отслеживать ситуацию в лесах все ближайшие дни с удвоенной силой будут спасатели регионального главка МЧС с помощью беспилотников и посредством космомониторинга.

"Кроме того, в ближайшие дни наиболее сложная обстановка, связанная с природными пожарами, сохранится в Хангаласcком, Верхневилюйском и Усть-Майском улусах Якутии, где не прогнозируется выпадение значительных осадков, а дневные температуры воздуха будут достигать 25-30 градусов. В зону задымления от пожаров могут попасть до 30 населенных пунктов, в том числе Якутск и участки рек Вилюй, Лена", - сообщили накануне в Национальном антикризисном центре спасательного ведомства России.

Но пожары не единственные угрозы, которые встревожили российских спасателей по итогам доклада ученых министерства по чрезвычайным ситуациям на вчерашнем селекторе. К большим бедам могут привести обильные осадки, ожидаемые на Дальнем Востоке.

Но есть и хорошие новости: количество природных пожаров на территории России в целом начало снижаться. В частности, снят режим чрезвычайной ситуации в Карелии. В Якутии за сутки потушено 15 пожаров на площади 61 тысяча гектаров.В Оренбургской области удалось потушить один пожар рядом с садовым товариществом "Урал". Там были эвакуированы 16 человек.

Всего же, за неделю, - и это уже данные федеральной Авиалесоохраны, потушены 443 лесных пожара.

Сейчас на территории России ведутся работы по тушению 217 лесных пожаров в 17 субъектах страны.

В тушении задействовано 4 919 человека, 745 единиц техники, 20 воздушных судов. Режим ЧС продолжает действовать в 9 регионах страны.