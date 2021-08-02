Чрезвычайные ситуации угрожают Крыму и Хабаровскому краю

Новости

Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь 19:53
Кутузовском проспекте в Москве при падении с лесов погиб рабочий 19:52
Ученые РФ отправятся в Сирию для сохранения памятников культуры 19:44
Шахматист Карякин вышел в финал Кубка мира 19:41
Антонов: США могут повлиять на Киев в вопросе диалога с ДНР и ЛНР 19:37
Сенаторы обсудят вопросы международного наблюдения на выборах в Госдуму 19:37
АТОР: Около 4 млн россиян могут посетить Турцию в этом году 19:35
Житель Ленобласти на садовом участке нашел мумию в сапогах 19:32
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции 19:28
Стали известны регионы, где новостройки обогнали по цене вторичку 19:24
Молебен паралимпийской сборной России прошел в Троице-Сергиевой лавре 19:03
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США 18:32
Путин поздравил Пашиняна с назначением на пост премьер-министра Армении 18:20
YouTube без рекламы станет дешевле 18:18
В ЮАР запущена крупнейшая в Африке угольная электростанция 18:14
Репетитора обвинили в склонении подростка к краже 3 млн рублей у родителей 18:08
В Германии будут судить 100-летнего охранника концлагеря 17:22
Грецию охватили пожары из-за аномальной жары 17:12
Бастрыкин поручил передать в Москву дело воронежского участкового 16:49
ФАС согласовала предельную цену на новую упаковку вакцины "КовиВак" 16:44
Первая в истории Олимпиад спортсменка-трансгендер не смогла выиграть медаль 16:40
На фестивале "Спасская башня" выступит сводный оркестр ВДВ 16:36
Видео: Аглая Шиловская стала победительницей шоу "Три аккорда" 16:27
Российские синхронистки лидируют после короткой программы на Олимпиаде 16:11
В парке Горького десантникам напомнили о запрете купания в фонтанах 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
02.08.2021 19:19
Рубрика: Происшествия

Чрезвычайные ситуации угрожают Крыму и Хабаровскому краю

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8524)
Уровень чрезвычайной пожарной опасности объявлен практически на всей территории Крыма. Еще одну, если так можно сказать, главную угрозу предстоящих дней взяли на особый контроль в Хабаровском крае. Там ученые министерства по чрезвычайным ситуациям спрогнозировали скорую вторую волну дождевого паводка. Следовательно, не исключены новые подтопления.

А согласно предварительному прогнозу пожарной опасности в российских лесах на весь август 2021 года средние многолетние значения параметров пожарной опасности могут быть превышены на территории пяти федеральных округов.

МЧС: Повышается опасность аварий на море и на суше из-за дождей

Что касается Крыма, то в МЧС напомнили о запрете посещения лесов. На полуострове установилась сухая и жаркая погода, чреватая сильными пожарами. Аномальная жара в ближайшие дни ожидается и в других южных регионах страны. Но на материке нет таких сильных ветров, которые есть на обдуваемом со всех сторон полуострове, и которые превращают тлеющие очаги в большие пожары.

В МЧС напомнили, что потушить огонь легче всего в первые минуты возгорания, но даже немалые полагающиеся по закону штрафы в 200 тысяч рублей за костры и намеренные поджоги могут не остановить злоумышленников.

Реагировать, возможно, придется и спецслужбам, но отслеживать ситуацию в лесах все ближайшие дни с удвоенной силой будут спасатели регионального главка МЧС с помощью беспилотников и посредством космомониторинга.

"Кроме того, в ближайшие дни наиболее сложная обстановка, связанная с природными пожарами, сохранится в Хангаласcком, Верхневилюйском и Усть-Майском улусах Якутии, где не прогнозируется выпадение значительных осадков, а дневные температуры воздуха будут достигать 25-30 градусов. В зону задымления от пожаров могут попасть до 30 населенных пунктов, в том числе Якутск и участки рек Вилюй, Лена", - сообщили накануне в Национальном антикризисном центре спасательного ведомства России.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
Видео: В Якутии из-за дыма от лесных пожаров исчезло Солнце

Но пожары не единственные угрозы, которые встревожили российских спасателей по итогам доклада ученых министерства по чрезвычайным ситуациям на вчерашнем селекторе. К большим бедам могут привести обильные осадки, ожидаемые на Дальнем Востоке.

Но есть и хорошие новости: количество природных пожаров на территории России в целом начало снижаться. В частности, снят режим чрезвычайной ситуации в Карелии. В Якутии за сутки потушено 15 пожаров на площади 61 тысяча гектаров.В Оренбургской области удалось потушить один пожар рядом с садовым товариществом "Урал". Там были эвакуированы 16 человек.

Всего же, за неделю, - и это уже данные федеральной Авиалесоохраны, потушены 443 лесных пожара.

Сейчас на территории России ведутся работы по тушению 217 лесных пожаров в 17 субъектах страны.

В тушении задействовано 4 919 человека, 745 единиц техники, 20 воздушных судов. Режим ЧС продолжает действовать в 9 регионах страны.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток ЮФО Республика Крым ДФО Хабаровский край Лесные пожары Паводки в России

Главное сегодня

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Сборная России завоевала 50 медалей после десяти дней Игр в Токио
В Госдуме назвали ахинеей в европейском стиле заявление Кулебы о Крыме
Bloomberg: Германия не откажется от "Северного потока-2" даже под давлением США
Кудрин рассказал, как России получить эффективную экономику
Как не стать жертвой мошенников при продаже недвижимости, в которой живут дети
ФСБ задержала 45 нелегальных оружейников в 25 регионах России