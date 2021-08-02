ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах

Центральная избирательная комиссия на заседании 2 августа зарегистрировала федеральный список кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", в количестве 277 человек", - говорится в постановлении Центризбиркома.

Проверка достоверности сведений о кандидатах, которую провели в ЦИК, установила, что один человек не указал судимость в заявлении о согласии баллотироваться.

Общефедеральную часть списка Партии пенсионеров возглавляют председатель ее центрального совета Владимир Бураков, председатель президиума центрального совета Владимир Ворожцов и глава бюро президиума Андрей Широков.