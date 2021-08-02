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02.08.2021 15:20
Рубрика: Власть

ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии Роста для участия в выборах

Текст: Дмитрий Гончарук

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 2 августа зарегистрировала федеральный список кандидатов Партии Роста для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

ЦИК зарегистрировал список кандидатов Партии пенсионеров для участия в думских выборах

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Партия Роста", в количестве 287 человек", - говорится в постановлении Центризбиркома.

Проверка достоверности сведений о кандидатах, которую провел ЦИК, установила, что у двух человек не прошло 10 лет со снятия или погашения судимости по тяжкому преступлению. Еще у одного представителя Партии Роста была судимость, не указанная в заявлении о согласии баллотироваться. Это стало основанием исключить трех человек из партийного списка.

Общефедеральную часть списка Партии Роста возглавляют член комиссии по делам инвалидов при президенте России Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил московскую региональную группу.

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