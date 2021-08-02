ЦИК зарегистрировал список кандидатов "Зеленой альтернативы" для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 2 августа зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Зеленая альтернатива" для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива", в количестве 214 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

Проверка достоверности сведений о кандидатах показала, что у двух человек имелись судимости, которые не были указаны в заявлениях о согласии баллотироваться.

Общефедеральную часть списка "Зеленой альтернативы" возглавили певица Виктория Дайнеко, экологическая активистка София Калягина, журналист Ксения Качаева, депутат Госсовета Республики Коми Виктор Бетехтин и экономист Александр Долгушин.