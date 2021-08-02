Десять человек были расстреляны на оживленной улице Нью-Йорка

Десять человек получили огнестрельные ранения в результате нападения вооруженных людей в районе Куинс в Нью-Йорке. По словам командира полицейского патрульного округа Северный Куинс Галена Фриерсона, двое нападавших подошли к группе прохожих, размахивая оружием.

Мужчины несколько раз открыли огонь по людям, а затем запрыгнули на скутеры, управляемые двумя другими подозреваемыми, и скрылись с места преступления. По горячим следам никого не удалось задержать.

Все пострадавшие доставлены в больницы, их жизни вне опасности. Возраст раненых варьируется от 19 до 72 лет. Главный детектив Нью-Йорка Джеймс Эссиг сообщил, что трое из десяти раненых являются известными членами одной из банд, которые, как полагают, были возможными целями стрельбы. По словам Эссига, семь других жертв были случайными прохожими. "Это скоординированная наглая атака, если не сказать худшего", - сказал Эссиг.