Доходы инвесторов включат в тариф для населения

В сумму платежа за вывоз мусора, которую вписывают в платежку за жилье, заложат будущие доходы инвесторов за инфраструктуру для обработки отходов, предупредили в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Повышение составит 5-10%.

За счет этой доплаты игроки отрасли смогут вернуть инвесторам вложения, необходимые для строительства предприятий для сортировки, утилизации, компостирования отходов, производства RDF-топлива (горючих брикетов из неперерабатываемых отходов), а также создания новых мест.

Всего на эти цели ППК РЭО до 2030 года планирует привлечь 300 млрд рублей. Компостирование и производство топлива потребует 100-120 млрд рублей, строительство новых полигонов - 80-120 млрд рублей, на сортировку понадобится еще от 50 до 100 млрд рублей.

"Особенность рынка обращения с отходами в жестких ценах, в отличие от договорных условий свободного рынка, здесь государство декларативно определяет уровень цен, - отметил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. - Если назначить фиксированный тариф за вывоз машины мусора, содержимое бака можно не утрамбовывать, что увеличивает его объем, и таким нехитрым способом добиться увеличения количества ходок, а соответственно, выручки. Это ведет к общему снижению эффективности распределения ресурсов, но увеличивает выгоду отдельных участников".

Тариф для потребителей снизится через десять лет, когда инвесторы вернут вложения и получат оговоренную прибыль, признают в ППК РЭО. В компании подчеркивают, что для общества в целом такие инвестиции обернутся благом: появятся десятки тысяч рабочих мест, будут созданы потоки налоговых отчислений. Результатом мусорной реформы в целом станет улучшение экологической ситуации в стране.

Уже отобраны 13 региональных проектов, они смогут перерабатывать 4,2 тонны отходов. В этом году на их развитие выделят 7 млрд рублей, а общий объем инвестиций составит 30 млрд рублей.