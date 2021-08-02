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02.08.2021 16:28
Рубрика: Культура

Во Франции нашли дома, построенные за 5000 лет до Рождества Христова

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во Франции специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали остатки поселения, основанного, предположительно, около 5300 года до нашей эры.

Фото: Fernando Prado, University of Alicante
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Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Раскопки проводились на доисторическим участке Войпи в городе Мец и заняли обширную площадь в 2,6 га.

Изнаально ученых интересовали руины найденной ранее галло-римской виллы, датируемой II-IV веками нашей эры. Однако проведенная здесь аэрофотосъемка позволила выявить под землей неизвестные доисторические сооружения.

После этого были проведены раскопки, в ходе которых исследователи обнаружили около пятидесяти ям (следы от свай и столбов) и как минимум остатки четырех зданий, построенных из дерева. Все эти постройки были ориентированы на северо-восток.

На текущий момент задокументированы остатки двух жилых домов, относящихся к гончарной культуре (5300-4950 гг. до н.э.). Судя по обилию других следов, в эпоху раннего неолита здесь существовало поселение, причем оно было четко организовано и спланировано.

Ученым удалось восстановить пространственную ориентацию поселения. Они установили, что постройки были возведены в два ряда на расстоянии около пятидесяти метров друг от друга. В настоящий момент археологи проверяют гипотезу о том, что как минимум один дом здесь мог перемещаться с течением времени в результате реконструкций. Ученые говорят, что было обычной практикой в те времена.

Фото: Пресс-служба ЮФУ
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Еще предстоит установить, когда именно это поселение исчезло. Повторно люди жили здесь между 250 и 50 годами до нашей эры, после чего место было заброшено примерно на столетие. Следы нового поселения относятся уже к I веку нашей эры.

Упомянутая выше галло-римская вилла была построена в конце II или в начале III века и просуществовала до начала IV века. Ее длина составляла около 38 метров, а ширина - 18 метров. Археологи нашли лишь частично сохранившийся фундамент. Специалисты объясняют это тем, что саму виллу и ее фундамент местные жители веками разбирали буквально по камешку, тем самым добывая себе новый строительный материал. Это тоже было обычной практикой.

Вилла состояла из основного корпуса, насчитывавшего пять комнат. С северо-восточной стороны к зданию примыкали ванные комнаты: кальдарий (горячая ванна), тепидарий (теплая ванна) и фригидарий (холодная ванна). Несколько комнат были оснащены отапливаемыми полами, что было типично для римских зданий.

Было также найдено здание, примыкавшее к вилле. Отмечается, что оно было построено очень старательно и изыскано. Это здание имело три полукруглые арочные ниши и два подвальных окна. Сам подвал хорошо сохранился. Пока не установлено, для чего он использовался на ранней стадии, но установлено, что в конце IV века это здание было переоборудовано под зерносушилку.

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