Во Франции нашли дома, построенные за 5000 лет до Рождества Христова

Во Франции специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали остатки поселения, основанного, предположительно, около 5300 года до нашей эры.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Раскопки проводились на доисторическим участке Войпи в городе Мец и заняли обширную площадь в 2,6 га.

Изнаально ученых интересовали руины найденной ранее галло-римской виллы, датируемой II-IV веками нашей эры. Однако проведенная здесь аэрофотосъемка позволила выявить под землей неизвестные доисторические сооружения.

После этого были проведены раскопки, в ходе которых исследователи обнаружили около пятидесяти ям (следы от свай и столбов) и как минимум остатки четырех зданий, построенных из дерева. Все эти постройки были ориентированы на северо-восток.

На текущий момент задокументированы остатки двух жилых домов, относящихся к гончарной культуре (5300-4950 гг. до н.э.). Судя по обилию других следов, в эпоху раннего неолита здесь существовало поселение, причем оно было четко организовано и спланировано.

Ученым удалось восстановить пространственную ориентацию поселения. Они установили, что постройки были возведены в два ряда на расстоянии около пятидесяти метров друг от друга. В настоящий момент археологи проверяют гипотезу о том, что как минимум один дом здесь мог перемещаться с течением времени в результате реконструкций. Ученые говорят, что было обычной практикой в те времена.

Еще предстоит установить, когда именно это поселение исчезло. Повторно люди жили здесь между 250 и 50 годами до нашей эры, после чего место было заброшено примерно на столетие. Следы нового поселения относятся уже к I веку нашей эры.

Упомянутая выше галло-римская вилла была построена в конце II или в начале III века и просуществовала до начала IV века. Ее длина составляла около 38 метров, а ширина - 18 метров. Археологи нашли лишь частично сохранившийся фундамент. Специалисты объясняют это тем, что саму виллу и ее фундамент местные жители веками разбирали буквально по камешку, тем самым добывая себе новый строительный материал. Это тоже было обычной практикой.

Вилла состояла из основного корпуса, насчитывавшего пять комнат. С северо-восточной стороны к зданию примыкали ванные комнаты: кальдарий (горячая ванна), тепидарий (теплая ванна) и фригидарий (холодная ванна). Несколько комнат были оснащены отапливаемыми полами, что было типично для римских зданий.

Было также найдено здание, примыкавшее к вилле. Отмечается, что оно было построено очень старательно и изыскано. Это здание имело три полукруглые арочные ниши и два подвальных окна. Сам подвал хорошо сохранился. Пока не установлено, для чего он использовался на ранней стадии, но установлено, что в конце IV века это здание было переоборудовано под зерносушилку.