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Рубрика: В мире

Доступ в хранилища Ватикана разрешат лишь лицам, имеющим "зеленый пропуск"

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(8523)

Доступ в хранилища Ватикана и во все связанные с ним территории разрешат лишь лицам, имеющим на руках так называемый "зеленый пропуск" (Green Pass) - документ, подтверждающий, что его владелец был вакцинирован, является обладателем отрицательного теста на коронавирус или излечился от заболевания.

Фото: Муса Салгереев/ТАСС
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Это решение основывается на декрете правительства Италии, согласно которому пропуска понадобятся для посещения закрытых баров и ресторанов, спортзалов, бассейнов, тематических парков и музеев. С 6 августа проход в музеи Ватикана будет во многом напоминать пересечение границы в аэропорту. Администрация папской сокровищницы призывает посетителей основательно подготовиться к культпоходу и к "инспекции". Так как кроме демонстрации сертификата в цифровом или бумажном формате, сотрудники музея могут также потребовать документ, удостоверяющий личность посетителя.

Как поясняется в коммюнике, лицам, которые уже забронировали билеты и по тем или иным причинам не смогут предоставить "зеленый пропуск", будут возвращены потраченные ими деньги. Обсуждение санпропусков в итальянском парламенте закончилось серьезной потасовкой. Один из депутатов из числа оппозиции схватил папку с законопроектом и выбежал из зала. Пока охрана парламента гонялась за ним, пытаясь вернуть документ, единомышленники пробрались в центр зала заседаний с плакатами "Нет зеленому паспорту!". Введение подобного документа оппозиционеры считают нарушением базовых прав и свобод граждан. Такого же мнения придерживаются и тысячи манифестантов, вышедших в выходные на улицы Рима, Милана, Флоренции, Неаполя, Турина и других городов.

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