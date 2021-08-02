Джабаров спрогнозировал действия Киева по "Северному потоку-2"

На Украине могут попытаться обострить конфликт с Россией на фоне позиции США по газопроводу "Северный поток-2", прогнозирует первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее украинский политолог Тарас Семенюк высказал мнение, что Киев в условиях достройки "Северного потока-2" обязан потребовать у США статус основного союзника вне НАТО. По его мнению, это можно сделать на встрече Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Я думаю, что Украина пытается любой ценой обострить ситуацию вокруг "Северного потока-2". Раз у них не получилось напрямую заблокировать строительство проекта, сейчас они хотят потребовать для себя какой-то особый статус и спровоцировать какой-нибудь конфликт с Россией, чтобы американцы сразу встали на их защиту. Мне кажется, они напрасно обольщаются, потому что Соединенные Штаты Америки весьма прагматичны. Они вскакивать по команде Киева не будут", - прокомментировал Джабаров слова Семенюка изданию "Лента.Ру".

По мнению сенатора, путь конфронтации не сулит ничего хорошего Киеву: если там считают, что будут провоцировать Россию и в случае чего на их защиту встанут США, то глубоко ошибаются. Джабаров отметил, что американский лидер Джо Байден уже дал понять Киеву, что особых реверансов в его сторону он делать не собирается.

"Они рассуждают не как политики, а как банальные торгаши на рынке. Вот газ будут качать по "Северному потоку", а по украинскому газопроводу не будут. И наш президент, и глава "Газпрома" не раз говорили о том, что есть конкретный договор с Украиной по транзиту газа, и мы его выполняем. А вот что будет после 2024 года - решится позже", - считает законодатель.

По оценке Джабарова, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от запроса на газ в Европе: "Если он будет возрастать, то, наверное, и украинский газопровод будет использоваться в полном объеме". При этом состояние трубопроводной системы Украины, которая не ремонтировалась с советских времен, вызывает вопросы.

О том, что газопровод "Северный поток-2" построен на 99%, ранее сообщила компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.