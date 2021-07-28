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28.07.2021 13:26
Рубрика: Экономика

"Северный поток-2" построен на 99 процентов

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Газопровод "Северный поток-2" построен на 99%. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ. "Трубоукладочная баржа "Фортуна" продолжает работу на заключительном участке проекта", - говорится в сообщении.

Ранее глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сообщил, что строительство трубопровода завершится к концу августа.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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