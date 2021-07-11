Названы сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Nord Stream 2 рассчитывает закончить строительство трубопровода "Северный поток-2" к концу августа. Об этом заявил глава компании Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt.

"Сейчас уже завершены 98 процентов. Два процента, которые все еще не достроены, относятся к одной из двух цепочек. Другая линия полностью построена", - отметил Варниг.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.

В июне вице-премьер РФ Александр Новак заявил в кулуарах ПМЭФ, что осталось уложить около ста километров труб.