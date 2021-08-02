Экс-президент Киргизии Акаев вернулся в Бишкек для общения со следователями

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев, объявленный в розыск по делу вокруг деятельности золоторудного месторождения "Кумтор", прилетел в Бишкек. Как передает агентство 24.kg со ссылкой на экс-премьера страны Феликса Кулова, Акаев сам вызвался дать показания следователям.

"Аскар Акаев сам вызвался приехать в Бишкек и дать показания в рамках уголовного дела по "Кумтору" и готов сотрудничать со следствием", - заявил Кулов. По его словам, к этому шагу его никто не принуждал. "По прибытии в Бишкек он направился в Госкомитет национальной безопасности", - рассказал Кулов.

Как отметили в силовом ведомстве, "в ходе следствия велась активная работа, направленная на восстановление исторической справедливости в части привлечения Акаева к уголовной ответственности путем доставления последнего на территорию республики". Он был передан Межведомственной следственной группе, с ним проводятся необходимые следственные действия.

Ранее экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками Акаев подозревается в нарушениях законов при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации соглашения в 2003-м.