Из-за угрозы распространения коронавируса на некоторых зарубежных курортах введены новые требования для туристов, рассказала "Российской газете" доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская.

Так, Хорватия ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Великобритании и Кипра. Новое правило действует с 26 июля. Результат теста, который, разумеется, должен быть отрицательным, нужно иметь при себе при въезде в страну. Документ должен быть заполнен на английском языке, также предварительно информация о нем должна быть внесена в специальную форму, размещенную на сайте министерства туризма Хорватии.

При посещении Кипра тоже понадобится ПЦР-тест и виза. Помимо этого туристам придется пройти еще одну диагностику на выявление коронавируса через семь дней пребывания на острове, об этом говорится на на сайте правительства республики. А для посещения большинства общественных мест гостям Кипра, как и местным жителям, нужно показать SafePass - сертификат об отсутствии коронавируса. Он заполняется до въезда в страну.

Эксперт обратила внимание на то, что в Великобритании отменен масочный режим. В стране открываются бары и рестораны. Но туристы всё ещё должны соблюдать десятидневный карантин по прибытии.