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Рубрика: Общество

Эксперты сравнили фильтрованную воду с бутилированной

Текст: Дмитрий Хохлов
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Чистая питьевая вода - залог здоровья. Но можно ли быть полностью уверенным в качестве того, что мы пьем? Вместе с экспертами компании "Барьер" разбираемся, какая вода предпочтительнее: фильтрованная или бутилированная.

Фото: iStock
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По статистике на воду в бутылках россияне тратят порядка 165 млрд рублей в год, причем сумма продолжает расти. Многие потребители считают, что покупка бутилированной воды на 100% гарантирует высокое качество того, что они пьют. Однако, это не всегда так. Исследования Росконтроля прошлых лет свидетельствуют о том, что в воде некоторых известных брендов содержание микробов в 70 раз превышало допустимые нормативы. Кроме того, в бутылках также находили ртуть и свинец. В последнее время ситуация несколько улучшилась, и вопросов к безопасности бутилированной воды для здоровья стало меньше. Однако, остались другие.

Так, пластик, в котором продают воду, - далеко не самый полезный материал. Причем, вредит он не только окружающей среде, но и человеку. Часть исследователей полагает, что некоторые виды пластиковых бутылок могут провоцировать рак, особенно, если тара долгое время простояла на солнце. Кроме того, для того, чтобы сделать пластик гибким, используется фталат - вещество, которое может придавать бутилированной воде горький, неприятный вкус.

Еще одна проблема бутилированной воды - отсутствие в ней полезных и присутствие вредных микроэлементов. Так, некоторые исследованные образцы содержали повышенную дозу натрия, который может быть опасен для гипертоников. При этом в бутилированной воде наблюдается недостаток двух самых главных для нашего организма веществ - магния и цинка. А ведь именно они отвечают за стабильную работу жизнеобеспечивающих систем человека. Так, магний участвует в более чем 300 биохимических процессах, придавая нам силу и устойчивость к нагрузкам. Его недостаток приводит к разрушению клеток кожи, мышечным судорогам и другим неприятным последствиям. Цинк формирует наш иммунитет, помогая организму бороться с внешними угрозами. Кроме того, этот микроэлемент отвечает за красоту и здоровье нашей кожи: борется с акне и способствует быстрому заживлению ран.

Вода - один из важных источников получения магния и цинка. Дело в том, что до 90% цинка и до 70% магния усваивается нашим организмом именно из жидкости, выпитой натощак. Разумеется, нельзя забывать и про продукты питания, богатые этими полезными веществами: овощи, бобовые, говядину и другие. Но из еды к нам поступает всего до 40% цинка и до 35% магния.

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Получить воду, обогащенную цинком и магнием, можно в домашних условиях. Для этого можно установить специальный фильтр - проточный или в виде кувшина. Такие фильтры минерализуют воду путем ионного обмена. В итоге вы получаете сразу несколько очевидных преимуществ. Во-первых, экономите средства на покупке бутилированной воды (а еще время и силы на поход в магазин). Во-вторых, отказавшись от воды в бутылках, вы заботитесь об окружающей среде, заметно сокращая потребление пластика. А кроме того, вы всегда уверены в том, что пьете вы и члены вашей семьи. Помимо минерализации, фильтры выполняют и свою главную задачу - качественно очищают воду. Они избавляют ее от примесей хлора и других веществ, которые могут встречаться в водопроводной воде, а также улучшают вкусовые качества.

Разумеется, стоит помнить о том, что не любой домашний фильтр может идеально справиться с задачей улучшения качества воды. Поэтому стоит обращать внимание на цену и выбирать проверенный бренд, хорошо зарекомендовавший себя на рынке. Еще одно условие высокого качества воды - своевременная замена картриджей. Периодичность зависит от производителя и обычно указана на упаковке.

"Барьер"
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