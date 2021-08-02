У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Galaxy S22 получит новую камеру

Текст:   Иван Черноусов
02.08.2021,  
16:53
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что Galaxy S22 получит улучшенную камеру. По словам аналитика, смартфон получит 50 мегапиксельный сенсор.

Samsung ответил на сообщения о возможном запрете Samsung Pay в России

Информатор уверяет, что в компании значительно улучшат ночную съемку при помощи дополнительного белого фильтра, повышающего светочувствительность матрицы. Кроме того, гаджет оснастят новейшим процессором Snapdragon 895 от компании Qualcomm.

Выход Galaxy S22 запланирован на начало следующего года. А в ближайшее время Samsung представит новое поколение складного смартфона Galaxy Fold. Его анонс ожидается 11 августа.