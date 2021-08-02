Galaxy S22 получит новую камеру

Инсайдер Ice Universe написал в Twitter, что Galaxy S22 получит улучшенную камеру. По словам аналитика, смартфон получит 50 мегапиксельный сенсор.

Информатор уверяет, что в компании значительно улучшат ночную съемку при помощи дополнительного белого фильтра, повышающего светочувствительность матрицы. Кроме того, гаджет оснастят новейшим процессором Snapdragon 895 от компании Qualcomm.

Выход Galaxy S22 запланирован на начало следующего года. А в ближайшее время Samsung представит новое поколение складного смартфона Galaxy Fold. Его анонс ожидается 11 августа.