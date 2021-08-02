"Газпром" не забронировал допмощности Украины и Польши для транзита газа

"Газпром" не забронировал дополнительные мощности транзитных газопроводов на территории Украины и Польши для поставок газа в Европу в 4 квартале этого года, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные аукционов.

Российская компания не резервирует дополнительные транзитные мощности с мая этого года. Ранее компания не стала бронировать на годовых аукционах дополнительные мощности для транзита газа через Украину и Польшу с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года. Несмотря на дефицит газа в Европе и рекордные цены на него, "Газпром" не спешит наращивать поставки по транзитным маршрутам, при этом выполняя все взятые на себя обязательства.

Экспорт газа компанией в Европу близок к историческому рекорду 2018 года. За семь месяцев этого года он составил 115,3 млрд кубометров газа. По сравнению с прошлым годом поставки выросли на 23,2%. Несмотря на это, в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров восполнено только 27,6 млрд. Отставание заполнения ПХГ составляет 27,9 млрд кубометров, по сравнению с уровнем запасов в июле прошлого года. В украинских ПХГ отставание - 5 млрд кубометров.