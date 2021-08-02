В ДТП в Анталье погибло четверо российских туристов

По данным российских дипломатов, около 18.00 автобус, перевозивший группу из 22 туристов из РФ, перевернулся по дороге в аэропорт. "Водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения", - цитирует представителя генконсульства РИА Новости. Пострадавшие доставлены в четыре близлежащие больницы.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на туроператора "Интурист", "сейчас есть информация о четырех погибших". Кроме того, в компании уточнили, что в автобусе было девять детей. "Туристы должны были вылетать рейсом ZF 6394 в Самару в 21.50", - сообщили в компании.

"Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам. Держим вопрос на контроле", - заявили в российской дипмиссии.

A bus, which was allegedly carrying Russian tourists, overturned in the Turkish province of Antalya, three people were killed and 16 injured.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/WQWyJaiLN4 — 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 - 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 (@mnews_world) August 2, 2021