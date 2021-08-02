Генпрокуратура РФ: За полгода в стране выявлено почти 11 тысяч взяток

Заметно активизировалась работа правоохранительных органов по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности. Их количество выросло почти на 28 процентов по сравнению с прошлым годом и составило 10,9 тысяч. Такие данные приведены в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности России за январь - июнь 2021 года.

По данным надзорного ведомства, в каждом третьем случае размер взятки не превышал десяти тысяч рублей. Наибольшее число таких взяток зарегистрировано в Пермском (205) и Ставропольском (152) краях, а также в Санкт-Петербурге (128).