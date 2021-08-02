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02.08.2021 13:23
Рубрика: Власть

Глава СВР оценил работу группы Bellingcat

Текст: Юрий Когалов

Группа Bellingcat была создана для оказания давления на страны, организации и отдельных граждан. С этим проектом сотрудничают бывшие работники спецслужб, которые готовы за деньги выполнить любую задачу. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

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"Что касается вот этой организации Bellingcat, то она нужна для оказания давления или на страну, или на физических, юридических лиц. При этом используют, конечно, нечестные методы. Информация, которая используется в таких случаях, фальшивая, непроверенная, она имеет свои цели", - сказал Нарышкин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, в проекте принимают участие бывшие сотрудники спецслужб. "Они готовы выполнить любую задачу, поскольку делают это за деньги, небескорыстно, - заявил глава СВР. - Доверять им нельзя, конечно".

Он также рассказал, что признанные в РФ СМИ-иноагентами "Проект" и Insider связаны в одну сеть с Bellingcat. "Там сложная режиссура, которая требует больших навыков и больших усилий. Но связь между ними существует. И мы это чувствуем и видим", - отметил Нарышкин.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство Служба внешней разведки (СВР)

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